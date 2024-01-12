Елена Вяльбе: «Рада, что Большунов еще и еще раз доказывает, что он сильнейший на планете. Пусть остальные стараются больше»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Елена Вяльбе Кубок России Александр Большунов Лыжи

Елена Вяльбе высказалась о победах Александра Большунова на российских стартах.

В текущем сезоне трехкратный олимпийский чемпион одержал 13 побед – он выиграл все гонки на Кубке России. 

«Я рада, что Саша еще и еще раз доказывает, что он сильнейший на нашей планете. Пусть остальные тренируются и стараются больше», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

Как же Большунов голоден до побед! Не теряет азарта, даже бегая в селах

Большунов непобедим на Кубке России. Это он настолько хорош – или просто нет соперников?

5 комментариев
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А планета эта называется Россия.)))
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В своем мирке - своя планета.
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Когда трутня будешь катапультировать?? Алё!
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на какой такой планете?
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"Я назову планету именем твоим..."
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