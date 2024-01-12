Елена Вяльбе: «Рада, что Большунов еще и еще раз доказывает, что он сильнейший на планете. Пусть остальные стараются больше»

Елена Вяльбе высказалась о победах Александра Большунова на российских стартах.

В текущем сезоне трехкратный олимпийский чемпион одержал 13 побед – он выиграл все гонки на Кубке России.

«Я рада, что Саша еще и еще раз доказывает, что он сильнейший на нашей планете. Пусть остальные тренируются и стараются больше», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

Как же Большунов голоден до побед! Не теряет азарта, даже бегая в селах

Большунов непобедим на Кубке России. Это он настолько хорош – или просто нет соперников?