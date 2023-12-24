Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»
С 28 декабря по 6 января пройдет «Турне четырех трамплинов».
Прыжки с трамплина
«Турне четырех трамплинов»
1-й этап
Оберстдорф, Германия
HS137
28 декабря
Начало квалификации – 18.30
Матч! Арена
29 декабря
Начало первой попытки – 19.15
Матч! Арена
2-й этап
Гармиш-Партенкирхен, Германия
HS142
31 декабря
Начало квалификации – 15.45
Матч! Арена
1 января
Начало первой попытки – 16.00
3-й этап
Инсбрук, Австрия
HS130
2 января
Начало квалификации – 15.30
3 января
Начало первой попытки – 15.30
4-й этап
Бишофсхофен, Австрия
HS142
5 января
Начало квалификации – 18.30
6 января
Начало первой попытки – 18.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. В расписании указаны прямые трансляции, информация о трансляциях 1-6 января будет добавлена позднее.