Савелий Коростелев: «Весь третий круг ждал атаку Большунова. Слышал, что Турышев кричал Мельниченко, что Саша сразу пойдет – я решил его обмануть и пойти сам»

Савелий Коростелев прокомментировал серебро в скиатлоне на Кубке России в Казани.

Победу одержал .

«Я весь третий круг ехал и ждал атаку Большунова. Я слышал, что кричал , что Саша сразу пойдет – и я решил его обмануть и пойти сам. Это все шутки. Я ждал третий круг от него чуть раньше, старался постоянно выезжать за ним со спусков, но все равно пропустил.

Мы тренировались в минус 22-24, так что и вчера было уже достаточно комфортно, а сегодня вообще солнце, атмосфера классная, ничего не замерзло.

Я сегодня километр с лишним проехал без палки. Об борт палкой ударился, сломал. Ехал, толкался, полпалки туда. Палкой толкаешься, едешь, ничего необычного, просто ниже приходится опускаться. Тренер, когда палку давал, упал, в сугробе повалялся, снеговика слепил, отдал палку.

Дальше – сборы в Армении, этап Кубка России, Спартакиада, все по плану», – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».