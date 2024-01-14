Савелий Коростелев: «Весь третий круг ждал атаку Большунова. Слышал, что Турышев кричал Мельниченко, что Саша сразу пойдет – я решил его обмануть и пойти сам»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Турышев Кубок России Андрей Мельниченко Александр Большунов Савелий Коростелев Лыжи

Савелий Коростелев прокомментировал серебро в скиатлоне на Кубке России в Казани.

Победу одержал Александр Большунов.

«Я весь третий круг ехал и ждал атаку Большунова. Я слышал, что Сергей Турышев кричал Мельниченко, что Саша сразу пойдет – и я решил его обмануть и пойти сам. Это все шутки. Я ждал третий круг от него чуть раньше, старался постоянно выезжать за ним со спусков, но все равно пропустил.

Мы тренировались в минус 22-24, так что и вчера было уже достаточно комфортно, а сегодня вообще солнце, атмосфера классная, ничего не замерзло.

Я сегодня километр с лишним проехал без палки. Об борт палкой ударился, сломал. Ехал, толкался, полпалки туда. Палкой толкаешься, едешь, ничего необычного, просто ниже приходится опускаться. Тренер, когда палку давал, упал, в сугробе повалялся, снеговика слепил, отдал палку.

Дальше – сборы в Армении, этап Кубка России, Спартакиада, все по плану», – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сава отжег..))) "Тренер, когда палку давал, упал, в сугробе повалялся, снеговика слепил...")))
+7
0
+7
Молодец, классная гонка!
Успешно справился с приключениями.
+2
0
+2
Молодой максималист. Так держать!
+1
0
+1
Так-то всë делал правильно, грамотно пас Саныча.
(хоть и зевнул его рывок в итоге)
0
0
0
Значит приедут на этап перед Спартакиадой.
Отлично.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий