Александр Большунов: «Сегодня получилась интересная гонка. 20 км – небольшая дистанция для скиатлона, поэтому шли большой группой»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Александр Большунов Савелий Коростелев Лыжи

Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на Кубке России в Казани.

– Сегодня интересная гонка получилась, небольшая дистанция для скиатлона – 20 км всего. Поэтому шли большой группой, да и в отрыв здесь негде было уезжать. А если уезжать, то надо было со старта и до финиша работать. Сегодня более ровная гонка. В конце были мысли: либо там ускориться, либо чуть попозже, но почему-то решил там.

О падениях ничего не знаю, потому что они, видимо, где-то сзади были, я не слышал падений.

Савелий Коростелев шел рядом, была у вас совместная тактика?

– Нет, просто работаем кто как может, кто как умеет.

– У тебя скоро самолет, ты даже два билета на два рейса взял?

– Поэтому пришлось ускоряться, ха-ха. Я последний круг бегу: так, 40 минут, где-то к 48 прибежим. Посчитал – все нормально, у меня еще есть 30-40 минут интервью дать, наградиться и потом уже бежать, – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

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1 комментарий
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СанСаныч исполняет. Сегодня примерил роль принцессы)

А вот был бы клэбка, пришлось бы со старта работать, чтобы накормить. Но при этом самому не нахлебаться. На 20км провернуть такое - гораздо более нетривиальная задача, чем на 30.
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