Алина Пеклецова: «С девочками на финишной прямой мне было не потягаться. Функционально у меня хватило сил до конца гонки»

Алина Пеклецова прокомментировала 3-е место в скиатлоне на Кубке России в Казани.

– Вам пришлось отыгрывать 30 секунд после классического этапа. Что случилось?

– Я упала на самом первом спуске, поэтому почти со старта поймала такой просвет.

– Но так получилось, что все отставание отыграли уже на коньке.

– Да, конек мне ближе. Классикой мне было тяжеловато отыграть такой гандикап. Поэтому я и ехала с таким просветом, но пыталась сильно не отстать от группы.

– Морозная погода сказывалась по ходу этапа? Некоторые жаловались, что снег медленный.

– Я бы не сказала, что это сильно сказывалось. Снег действительно тупой, морозный, лыжи у нас подготовлены на высшем уровне.

– Вы выдали мощный финиш. Откуда взяли силы, учитывая, что пришлось догонять?

– Я бы не сказала, что мой финиш такой уж мощный. С девочками на финишной прямой мне было не потягаться. Функционально у меня хватило сил до конца гонки.

– Как оцените этап в Казани для себя?

– Мне очень понравился этот этап. Я довольна своими результатами здесь. Мне очень понравилась организация соревнований. Стадион подготовлен прекрасно, все организовано на высшем уровне. Те же трансферы, кабинки для переодевания – все это очень нравится.

– Как будете готовиться к Спартакиаде?

– Я понимаю, над чем предстоит поработать до Спартакиады. У всех свои пробелы в подготовке. Сейчас отправляюсь на сбор готовиться к Спартакиаде, – сказала лыжница.