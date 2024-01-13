Лыжи. Кубок России. Кулешова, Истомина, Крупицкая, Горбунова и Пантрина выступят в скиатлоне на 20 км

14 января на этапе Кубка России по лыжам в Мирном пройдет женский скиатлон.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

5-й этап

Мирный

Женщины

20 км, скиатлон

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Анастасия Кулешова

2. Мария Истомина

3. Евгения Крупицкая

4. Лидия Горбунова

5. Елизавета Пантрина

6. Екатерина Смирнова

7. Алина Пеклецова

8. Анастасия Фалеева

9. Дарья Непряева

10. Елизавета Маслакова

11. Алена Баранова

12. Ольга Якимушкина

13. Виктория Трошина

14. Алиса Жамбалова

18. Анастасия Прокофьева

27. Христина Мацокина

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Мирном