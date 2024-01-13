Лыжи. Кубок России. Кулешова, Истомина, Крупицкая, Горбунова и Пантрина выступят в скиатлоне на 20 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) скиатлон (жен) Кубок России Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Лидия Горбунова (Дуркина) Ольга Якимушкина (Кучерук) Мария Истомина Екатерина Смирнова Христина Мацокина Алена Баранова Анастасия Фалеева Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Виктория Трошина Елизавета Пантрина (Бекишева) Алина Пеклецова Елизавета Маслакова Лыжи

14 января на этапе Кубка России по лыжам в Мирном пройдет женский скиатлон.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

5-й этап

Мирный

Женщины

20 км, скиатлон

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Анастасия Кулешова

2. Мария Истомина

3. Евгения Крупицкая

4. Лидия Горбунова

5. Елизавета Пантрина

6. Екатерина Смирнова

7. Алина Пеклецова

8. Анастасия Фалеева

9. Дарья Непряева

10. Елизавета Маслакова

11. Алена Баранова

12. Ольга Якимушкина

13. Виктория Трошина

14. Алиса Жамбалова

18. Анастасия Прокофьева

27. Христина Мацокина

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Мирном

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