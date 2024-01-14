Елизавета Пантрина: «В России здорово, есть все условия, и федерация делает все возможное для нас, чтобы и призовые были»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Елизавета Пантрина (Бекишева) Лыжи

Лыжница Елизавета Пантрина оценила конкуренцию на российских стартах.

Сегодня Пантрина выиграла скиатлон на этапе Кубка России в Казани.

– Довольны в целом этапом в Казани?

– Довольна, в принципе. У меня тут две медали, особенно первое место радует, на этапе Кубка России у меня не было такого результата ни в том году, ни вообще в карьере не было первых мест на этапах.

– Что скажете про организацию казанского этапа Кубка?

– Трасса отличная, ко всему готова. Теплый прием, было масштабное открытие. Сделали все возможное чтобы нам было весело и здорово. Праздник для нас и для зрителей. Живем в санатории, там все условия по питанию, проживанию. Не буду жаловаться.

– Как оцените уровень конкуренции на российских стартах в текущем сезоне?

– Конкуренция присутствует, она и раньше была для меня. С каждым годом на ступеньку выше становится. В России здорово, есть все условия, и федерация делает все возможное для нас, чтобы и призовые были. Я всем довольна, спасибо всем, кто устраивает такие праздники для нас, для зрителей, особенно в Казани.

Похвалю тут еще раз свою любимую Тюмень, я обожаю бегать в Тюмени, особенно на этапах Кубка. В этом году там еще пройдет и Спартакиада сильнейших, и я горжусь что она пройдет именно у меня в городе.

– Спартакиада сильнейших будет кульминацией сезона?

– Кульминацией будет скорее чемпионат России в Малиновке. Спартакиада – это только начало, можно сказать, а вот чемпионат России будет ярким финалом, – сказала Пантрина.

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