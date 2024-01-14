Елизавета Пантрина: «В России здорово, есть все условия, и федерация делает все возможное для нас, чтобы и призовые были»

Лыжница Елизавета Пантрина оценила конкуренцию на российских стартах.

Сегодня Пантрина выиграла скиатлон на этапе Кубка России в Казани.

– Довольны в целом этапом в Казани?

– Довольна, в принципе. У меня тут две медали, особенно первое место радует, на этапе Кубка России у меня не было такого результата ни в том году, ни вообще в карьере не было первых мест на этапах.

– Что скажете про организацию казанского этапа Кубка?

– Трасса отличная, ко всему готова. Теплый прием, было масштабное открытие. Сделали все возможное чтобы нам было весело и здорово. Праздник для нас и для зрителей. Живем в санатории, там все условия по питанию, проживанию. Не буду жаловаться.

– Как оцените уровень конкуренции на российских стартах в текущем сезоне?

– Конкуренция присутствует, она и раньше была для меня. С каждым годом на ступеньку выше становится. В России здорово, есть все условия, и федерация делает все возможное для нас, чтобы и призовые были. Я всем довольна, спасибо всем, кто устраивает такие праздники для нас, для зрителей, особенно в Казани.

Похвалю тут еще раз свою любимую Тюмень, я обожаю бегать в Тюмени, особенно на этапах Кубка. В этом году там еще пройдет и Спартакиада сильнейших, и я горжусь что она пройдет именно у меня в городе.

– Спартакиада сильнейших будет кульминацией сезона?

– Кульминацией будет скорее чемпионат России в Малиновке. Спартакиада – это только начало, можно сказать, а вот чемпионат России будет ярким финалом, – сказала Пантрина.