Елизавета Пантрина: «После финиша я упала и не могла подняться. Тряслись руки и ноги, в глазах было мутно. Такого состояния у меня давно не было»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Елизавета Пантрина (Бекишева) Лыжи

Елизавета Пантрина прокомментировала победу в скиатлоне на Кубке России в Казани.

«С самого начала старта в первый подъем я почувствовала, что сегодня самочувствие есть и я могу быть в топ-3. Когда переодели лыжи на коньковые, чувствовала, что силы есть и нужно продолжать бороться. Первый круг прошла лидером, на втором в подъеме я чуть-чуть сбавила темп, почувствовала небольшую усталость, но на третий круг коньковой дистанции настраивалась, что надо выкладываться на максимум.

В последний самый длинный подъем мы с девочками шли в высоком темпе, но я чувствовала, что чуть-чуть замерзла, было тяжело. К счастью, мои спринтерские качества меня не подвели. После выхода с подъема на равнине девчонки начали сбавлять, я это увидела. После этого я на адреналине ехала, потому что понимала, что скоро финиш, просто выкладывалась на максимум.

Когда до финиша 100 метров и ты видишь соперниц, какая-то кнопка внутри включается. Ты просто отдаешь все, что у тебя есть. Я сегодня показала свой максимум. После финиша я упала и у меня не было никаких сил. Я даже подняться не могла. У меня тряслись руки и ноги, в глазах было так мутно. Такого состояния у меня давно не было. Но я довольна гонкой», – сказала лыжница.

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5 комментариев
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Финиш был фантастический! Молодчина Лиза!
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вот это отработала Лиза, на все деньги, как говорится
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Ну и зарубу девчата устроили. Сейчас лыжи, куда интереснее биатлона.
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Лиза, только без "подвигов" Диггинс, умоляю.
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Ответ Rygeek
Лиза, только без "подвигов" Диггинс, умоляю.
Не, так как Дигинс наши не умеют выкладываться.
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