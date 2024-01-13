Савелий Коростелев: «Хотел побороться с Большуновым в финале, но силы меня покинули. Тяжелый круг, негде отдыхать»
Коростелев рассказал, что у него не хватило сил на борьбу с Большуновым в финале.
Лыжник занял 4-е место в финале классического спринта на этапе Кубка России в Казани.
– Хотел с Сашей Большуновым побороться в финале, но силы покинули меня в конце того маленького подъема. Оставалось удержать четвертое место.
Тяжелый круг, негде отдыхать! Съехал со спуска – и до финиша работаешь. У кого больше сил осталось, тот и выиграл. Для такого холода лыжи катили очень хорошо.
– Мама (Наталья Коростелева) и маленькие братики добавляли мотивации?
– Я их почти не видел. Один после квалификации лыжи хотел «стрельнуть». Я ему сказал, чтобы ушел от меня, ха-ха, – сказал Савелий Коростелев в эфире «Матч ТВ».