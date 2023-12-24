Юрий Бородавко: «Думаю, секрет успеха Большунова кроется в трудолюбии, таланте и мотивации»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Александр Большунов Лыжи

Юрий Бородавко высказался о 12-й подряд победе Большунова на Кубке России.

Сегодня Александр Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке.

«Александр сказал, что все стараются его обыграть, но он хочет больше выиграть гонку. Думаю, что секрет успеха кроется в трудолюбии, таланте и мотивации.

Все эти аспекты в совокупности влияют на результат Большунова, они позволяют ему выигрывать двенадцать гонок подряд в этом сезоне», – сказал тренер.

Также он ответил на вопрос, кого считает лучшим спортсменом 2023 года.

«У нас очень много хороших и выдающихся спортсменов в разных видах [спорта]. Не считаю нужным кого-то сталкивать лбами, кто хуже или лучше. Нужно всех поддерживать, чтобы они, как можно дольше радовали нас результатами.

Можно ли Большунова считать спортсменом года? Конечно, его можно записать в список кандидатов. Он – один из претендентов на это звание», – добавил Бородавко.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий