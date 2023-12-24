Юрий Бородавко: «Думаю, секрет успеха Большунова кроется в трудолюбии, таланте и мотивации»

Юрий Бородавко высказался о 12-й подряд победе Большунова на Кубке России.

Сегодня Александр Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке.

«Александр сказал, что все стараются его обыграть, но он хочет больше выиграть гонку. Думаю, что секрет успеха кроется в трудолюбии, таланте и мотивации.

Все эти аспекты в совокупности влияют на результат Большунова, они позволяют ему выигрывать двенадцать гонок подряд в этом сезоне», – сказал тренер.

Также он ответил на вопрос, кого считает лучшим спортсменом 2023 года.

«У нас очень много хороших и выдающихся спортсменов в разных видах [спорта]. Не считаю нужным кого-то сталкивать лбами, кто хуже или лучше. Нужно всех поддерживать, чтобы они, как можно дольше радовали нас результатами.

Можно ли Большунова считать спортсменом года? Конечно, его можно записать в список кандидатов. Он – один из претендентов на это звание», – добавил .