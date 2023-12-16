Юрий Бородавко: «Большунову хватает внутренней конкуренции, чтобы прогрессировать. Соперники наступают на пятки»

Юрий Бородавко заявил, что Большунову хватает конкуренции внутри России.

Сегодня Александр Большунов выиграл классическую «разделку» на 10 км на этапе Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке.

«Гонка далась Александру достаточно тяжело. Было видно, что он финишировал уже в уставшем состоянии. отыгрывал у него, не хватило буквально неськольких десятков метров, чтобы он выиграл гонку. То есть Большунов сумел удержать свое преимущество. Не все так однозначно.

Видно, что он не сумел полностью восстановиться после вчерашнего спринта. У всех есть спады и подъемы. Александр держит достаточно высокий уровень на протяжении месяца, это радует. Надо будет сделать определенные коррективы в тренировочном плане, чтобы пойти дальше», – сказал тренер.

«Большунову хватает внутренней конкуренции, чтобы прогрессировать. Сегодня разница составила чуть больше секунды, это совсем мизерное преимущество. Соперники наступают на пятки, пытаются его обыгрывать. Не дают ему спокойно жить. Сегодня он сильно напрягся, как и другие спортсмены», – добавил .