Юрий Бородавко: «Большунову хватает внутренней конкуренции, чтобы прогрессировать. Соперники наступают на пятки»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Алексей Червоткин Александр Большунов Лыжи

Юрий Бородавко заявил, что Большунову хватает конкуренции внутри России.

Сегодня Александр Большунов выиграл классическую «разделку» на 10 км на этапе Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке.

«Гонка далась Александру достаточно тяжело. Было видно, что он финишировал уже в уставшем состоянии. Алексей Червоткин отыгрывал у него, не хватило буквально неськольких десятков метров, чтобы он выиграл гонку. То есть Большунов сумел удержать свое преимущество. Не все так однозначно.

Видно, что он не сумел полностью восстановиться после вчерашнего спринта. У всех есть спады и подъемы. Александр держит достаточно высокий уровень на протяжении месяца, это радует. Надо будет сделать определенные коррективы в тренировочном плане, чтобы пойти дальше», – сказал тренер.

«Большунову хватает внутренней конкуренции, чтобы прогрессировать. Сегодня разница составила чуть больше секунды, это совсем мизерное преимущество. Соперники наступают на пятки, пытаются его обыгрывать. Не дают ему спокойно жить. Сегодня он сильно напрягся, как и другие спортсмены», – добавил Бородавко.

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3 комментария
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Залог роста мастерства это международные старты . Только там можно прогрессировать . Внутренние старты не дают никакого понимания топчешься ты на месте , прогрессируешь или сдал
Спич ни о чем
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Да, конечно. Охотно верю (нет)
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Хорошему танцору ничего не мешает
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