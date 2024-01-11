Юрий Бородавко: «Большунов нормально себя чувствует, тренируется, к старту готов, никаких жалоб не было»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Александр Большунов Лыжи

Юрий Бородавко рассказал о готовности Большунова к этапу Кубка России в Казани.

Этап Кубка России по лыжам в Казани пройдет с 11 по 14 января.

«Действительно холодно, в такую погоду всегда бежать некомфортно, но что делать? На сегодняшний день есть хорошая экипировка, которой спортсмены обладают. Надеюсь, проблем завтра (11 января – Sports.ru) из-за мороза не возникнет.

Присутствуют все здоровые, почти 90% сборной примут участие на этапе в Казани после длительного домашнего периода. Новый этап, новое место для нас. Этот стадион не только лыжный, но и биатлонный комплекс. Также он будет использоваться в летнее время – там есть лыжероллерная трасса и беговая.

Спортсмены более-менее здоровы, посмотрим, кто на что готов после домашней подготовки», – сказал Бородавко.

«Конкуренция всегда есть, каждый спортсмен выходит бороться, никто не выходит с какими-то другими задачами. Лыжня покажет, будут ли медали. Он (Александр Большунов) нормально себя чувствует, тренируется, к старту готов, никаких жалоб не было», – добавил тренер.

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