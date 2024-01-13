Сергей Ардашев: «Если бы трасса была, как в Тюмени, то можно было Большунова «взять», но сегодня без шансов»

Сергей Ардашев оценил выступление в спринте на Кубке России в Казани.

Победу в гонке одержал Александр Большунов, Ардашев занял второе место.

— У меня с квалификации не особо все получилось. Мышцы были не так хорошо готовы, сейчас небольшой спад. Обычно я никогда не держал так долго форму с начала сезона.

В финале парни очень сильно «натянули» в подъем, я сильно «закислился». Пришлось отпустить даже. Потом заставил себя работать. Затем на небольшом спуске восстановился и пошел за Горбуновым. Как‑то смирился с тем, что придется бороться за вторую‑третью позицию, так как Большунов ушел уже.

На финишной прямой понимал, что Горбунов не так силен там, что нужно поймать момент, где его обойти. В итоге второе место.

— Сын будет гордиться?

— Я думаю, да. После коньковой гонки думал, как же без медали возвращаться. Трасса реально подходит под меня. Если бы трасса была, как в Тюмени, то можно было Большунова «взять», но пока сегодня без шансов, — сказал Ардашев.