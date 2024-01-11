Артем Мальцев: «Большунов выиграл у меня 47 секунд, это много, но остальные еще дальше. Значит, у меня все нормально»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Артем Мальцев Матч ТВ Лыжи

Артем Мальцев высказался о выступлении в коньковой «разделке» на Кубке России в Казани.

Мальцев занял в гонке второе место, победил Александр Большунов. 

«Я доволен гонкой, самочувствием. Приходят максимальные пульса, которые должны быть.

Саша выиграл у меня 47 секунд, это много, но остальные еще дальше. Значит, у меня все нормально.

Состояние хорошее, могу бороться за победу, но Саша на пять голов выше. Планирую бежать всю программу. Вечером выходим на старт эстафеты с любителями и детишками», — сказал Мальцев.

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2 комментария
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Мальцев и так стабильностью не блещет, а у остальных дела еще хуже. Спицов и Червоткин ели ноги волочат. Два раза в год у них яркое выступление бывает, а дальше все, в нокауте бойцы. Якимушкин сюда же.
Интересно: задумывались ли они когда-нибудь тренировочную группу сменить? Возможно методика другого специалиста приведет их к стабильности.
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Ответ Дядя Степа
Мальцев и так стабильностью не блещет, а у остальных дела еще хуже. Спицов и Червоткин ели ноги волочат. Два раза в год у них яркое выступление бывает, а дальше все, в нокауте бойцы. Якимушкин сюда же. Интересно: задумывались ли они когда-нибудь тренировочную группу сменить? Возможно методика другого специалиста приведет их к стабильности.
Первые два - олимпийские чемпионы по этой методике, от добра добра не ищут
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