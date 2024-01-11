Артем Мальцев: «Большунов выиграл у меня 47 секунд, это много, но остальные еще дальше. Значит, у меня все нормально»

Артем Мальцев высказался о выступлении в коньковой «разделке» на Кубке России в Казани.

Мальцев занял в гонке второе место, победил Александр Большунов.

«Я доволен гонкой, самочувствием. Приходят максимальные пульса, которые должны быть.

Саша выиграл у меня 47 секунд, это много, но остальные еще дальше. Значит, у меня все нормально.

Состояние хорошее, могу бороться за победу, но Саша на пять голов выше. Планирую бежать всю программу. Вечером выходим на старт эстафеты с любителями и детишками», — сказал .