Большунов о серии из 13 побед: «Все считают цифры, но для меня каждая гонка с чистого листа»

Александр Большунов высказался о победе в коньковой «разделке» на Кубке России в Казани.

«Новый год, первая победа. Все считают цифры, но для меня каждая гонка с чистого листа. Завтра новый лист, и надо опять по новой. Я не считаю гонки, все придают этому большой ажиотаж. Выиграл — хорошо.

Все было по прогнозу, с часа стоял снег, плюс утром разговаривал с (женой) Аней, в Москве пошел снег, циклон. Подумал, что здесь также будет, так и получилось.

В начале разминки было очень холодно, плюс сильный ветер. Вышел, замерз, вернулся обратно, оделся теплее. Главное было не замерзнуть.

Понятно, что расставания с семьей сложные. Сейчас еще сложнее, когда дома жена и ребенок. Хочется быть дома, но нужно работать и показывать результаты, — сказал .