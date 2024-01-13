Евгения Крупицкая: «Мне очень тяжело бежать в такой мороз. Ноги и руки мерзнут, мышцы не могут нормально работать»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Евгения Крупицкая Лыжи

Евгения Крупицкая высказалась о погодных условиях на Кубке России в Казани.

Из-за холодной погоды (минус 19 градусов) старт квалификации классического спринта был отложен на час.

«Если старт состоится, то все побегут. Но, честно, очень не люблю бежать в холодную погоду.

Ноги и руки мерзнут, мышцы не могут нормально работать. Мне очень тяжело бежать в такой мороз.

На старт спринта нужно выходить разогретым. Лично для меня – чем длиннее круг, тем лучше», – сказала лыжница.

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