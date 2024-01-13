Степанова и Истомина не выступят в классическом спринте на Кубке России в Казани. Они отказались из-за погодных условий

Степанова и Истомина не выступят в спринте на этапе Кубка России в Казани.

Спортсменки отказались бежать гонку из-за мороза. Температура в Казани сегодня – минус 19 градусов.

Из-за холодной погоды старт квалификации спринта был отложен на час – на 12.00 по московскому времени.

«Некоторые спортсмены уже сообщили, что они не побегут гонку, даже если она состоится. В частности, лидер общего зачета и , которая здорово бежит спринты в этом сезоне.

У мужчин предварительно все готовились выйти на дистанцию. А дальше, что называется, будем смотреть», – сообщила корреспондент «Матч ТВ» Мария Коробова.