Степанова и Истомина не выступят в классическом спринте на Кубке России в Казани. Они отказались из-за погодных условий

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Мария Истомина Вероника Степанова Лыжи

Степанова и Истомина не выступят в спринте на этапе Кубка России в Казани.

Спортсменки отказались бежать гонку из-за мороза. Температура в Казани сегодня – минус 19 градусов.

Из-за холодной погоды старт квалификации спринта был отложен на час – на 12.00 по московскому времени.

«Некоторые спортсмены уже сообщили, что они не побегут гонку, даже если она состоится. В частности, лидер общего зачета Вероника Степанова и Мария Истомина, которая здорово бежит спринты в этом сезоне.

У мужчин предварительно все готовились выйти на дистанцию. А дальше, что называется, будем смотреть», – сообщила корреспондент «Матч ТВ» Мария Коробова. 

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спринты в такую погоду бежать то еще удовольствие, да и большой риск простудиться в перерывах между стартами.
+1
0
+1
Очень очень жаль.
0
0
0
Ответ selso99
Главное, потом в соцсетях высокопарно написать, что в Европе трусы, которые не хотят бегать в мороз, а у нас лучшая организация
Никогда никто такого не писал, не сочиняй.
0
0
0
Ответ Rygeek
Никогда никто такого не писал, не сочиняй.
28 ноября 2021 года. Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам и финн Иво Нисканен поступили странно, отказавшись выступать в гонке преследования на этапе Кубка мира в финской Руке. Такое мнение в эфире "Матч ТВ" высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, " Сама я бегала в -27."
0
0
0
Ответ Rygeek
Никогда никто такого не писал, не сочиняй.
Да лан, чего вы на провокаторов реагируете:))
0
0
0
Ответ Rygeek
Спринты в такую погоду бежать то еще удовольствие, да и большой риск простудиться в перерывах между стартами.
+1. Отменили бы уже. Смысл так рисковать
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий