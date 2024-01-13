Бородавко о спринте в Казани: «Нужно пожалеть спортсменов и отменить соревнования. Сделать шаг назад, чтобы им не заболеть»

Бородавко считает, что спринт на этапе Кубка России в Казани нужно отменить.

Из-за холодной погоды (минус 20 градусов) квалификация классического спринта была отложена на час. Планируется, что гонка начнется в 12.00 по московскому времени.

«Существуют правила соревнований. Но, конечно, в такую погоду короткие спринтерские гонки, где предельная мощность, где спортсмены работают на максимум, где спортсмены могут очень сильно надышаться и заболеть...

Я думаю, все‑таки нужно пожалеть спортсменов и отменить соревнования. Сделать шаг назад с той перспективой, чтобы им не заболеть», – сказал тренер сборной России .