Бородавко о спринте в Казани: «Нужно пожалеть спортсменов и отменить соревнования. Сделать шаг назад, чтобы им не заболеть»
Бородавко считает, что спринт на этапе Кубка России в Казани нужно отменить.
Из-за холодной погоды (минус 20 градусов) квалификация классического спринта была отложена на час. Планируется, что гонка начнется в 12.00 по московскому времени.
«Существуют правила соревнований. Но, конечно, в такую погоду короткие спринтерские гонки, где предельная мощность, где спортсмены работают на максимум, где спортсмены могут очень сильно надышаться и заболеть...
Я думаю, все‑таки нужно пожалеть спортсменов и отменить соревнования. Сделать шаг назад с той перспективой, чтобы им не заболеть», – сказал тренер сборной России Юрий Бородавко.
Жду минусов и комментариев ЭТО ЖЕ ДРУГОЕ, как вы ни панимаити
Ещё обиднее, что в понедельник потепление
...
ФЛГР как обычно облажалась.
все отлично