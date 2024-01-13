Бородавко о спринте в Казани: «Нужно пожалеть спортсменов и отменить соревнования. Сделать шаг назад, чтобы им не заболеть»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Лыжи

Бородавко считает, что спринт на этапе Кубка России в Казани нужно отменить.

Из-за холодной погоды (минус 20 градусов) квалификация классического спринта была отложена на час. Планируется, что гонка начнется в 12.00 по московскому времени.

«Существуют правила соревнований. Но, конечно, в такую погоду короткие спринтерские гонки, где предельная мощность, где спортсмены работают на максимум, где спортсмены могут очень сильно надышаться и заболеть...

Я думаю, все‑таки нужно пожалеть спортсменов и отменить соревнования. Сделать шаг назад с той перспективой, чтобы им не заболеть», – сказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

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21 комментарий
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Норвеги в 2021 году в Финляндии не вышли на старт в минус 21-23. Бородавко и Вяльбе их нещадно раскритиковали. Просто напоминаю.

Жду минусов и комментариев ЭТО ЖЕ ДРУГОЕ, как вы ни панимаити
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Обидно, что так холодно, хотелось сходить.
Ещё обиднее, что в понедельник потепление
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Вообще то это лыжи а не сёрфинг. Какая температура должна стоять в континентальном климате во время крещенских морозов в Январе ? +5 ? Мы спокойно бегали и в -22 и в минус 25. Зачем ставить на середину Января это , перенесите в более тёплый регион
...
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Кто мешал провести гонки вчера?)
ФЛГР как обычно облажалась.
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Ответ Дмитрий Воронцов
Норвеги в 2021 году в Финляндии не вышли на старт в минус 21-23. Бородавко и Вяльбе их нещадно раскритиковали. Просто напоминаю. Жду минусов и комментариев ЭТО ЖЕ ДРУГОЕ, как вы ни панимаити
тогда тоже спринты были?
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Ответ zzzeeerrrooo
тогда тоже спринты были?
Я не помню. Но вот и прикол то в том, что спринты хотят отменить, где пробежать то надо 3 минуты на забег. Потом ты в теплое помещение уходишь. Какой же стыд.
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Ответ zzzeeerrrooo
такие перепады температур очень плохо влияют на организм
Я в прошлом году зимний волейбол смотрел. Люди в минус 30 играли на снегу где-то в северном или сибирском городе. В тайм-аутах в юрту с обогревом уходили, замены часто делали. НО играли! А тут какое то позорище) И ладно, пусть, я бы все понял. НО эти же самые люди обвиняли норвежцев в том, что они "не мужики" поскольку не хотят выходить на старт в -21.
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Ответ zzzeeerrrooo
такие перепады температур очень плохо влияют на организм
Большой спорт вообще не про здоровье, увы...
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Ответ zzzeeerrrooo
Это не Сибирь , а Поволжье из-за ветра -20 ощущаются как -40 то что норвеги позерно убежали это факт
Ой, да не несите чушь. Вот я щас в 220 км от Казани. Утром сходил на ярмарку в городе. Погода нормальная. с ветром ощущается холоднее, но нормально. Влажность 75%, но это терпимо!! Выйти 3 минуты пробежать уже боятся) Позорники
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Ответ Sutekh Hexen
Сразу видно человека, который не занимался профессионально лыжами.
Сразу видно человека, который врет, что занимался профессионально лыжами
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Ответ Дмитрий Воронцов
Ой, да не несите чушь. Вот я щас в 220 км от Казани. Утром сходил на ярмарку в городе. Погода нормальная. с ветром ощущается холоднее, но нормально. Влажность 75%, но это терпимо!! Выйти 3 минуты пробежать уже боятся) Позорники
гонки состоятся
все отлично
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Ответ murzzzzzilka
Ну, вот на соседней ветке человек из Казани пишет, что ветер и дышать больно. Может, там влажность высокая… Но, если честно, я тоже не вижу смысла проводить местные соревнования прям таком морозе
У нас влажность всегда высокая.
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