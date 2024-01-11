Эдуард Латыпов: «Большунов творит нереальные вещи. Назову его лучшим спортсменом года – он никому не дал шансов победить»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Эдуард Латыпов Александр Большунов Лыжи

Эдуард Латыпов назвал Александра Большунова лучшим спортсменом 2023 года.

Большунов – трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

«Если не из нашего вида спорта, то Александр Большунов творит нереальные вещи. У него 12 побед подряд (сегодня 13-я – Sports.ru), выиграл все гонки. У него нет сейчас конкурентов в России – это очень сильный показатель.

Он действительно удивляет меня – выдающийся спортсмен. Лучшим спортсменом года назову Большунова – он никому не дал шансов победить», – сказал трехкратный призер Олимпийских игр в биатлоне Латыпов.

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