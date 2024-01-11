Мальцев о Кубке России в Мирном: «Впечатление от трассы очень хорошее. Татары – молодцы, встречают, как обычно, на широкую ногу»

Лыжник Артем Мальцев рассказал о впечатлениях от трассы в Мирном.

В поселке Мирный (Татарстан) с 11 по 14 января пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам.

– Твои ощущения? Новая трасса, новый стадион!

– Первое впечатление от трассы очень хорошее, рабочее. Подъем, спуск – все, как я люблю.

– Тяжелые?

– Да! Очень! По‑моему, 165 метров набор высоты на круге в пять километров. Это примерно так же, как у нас в моей (Нижегородской) области на трассе «Лисья грива», которая мне очень нравится. И дай бог, там когда‑то будет такой же лыжный комплекс, как и здесь.

Татары – молодцы, встречают, как обычно, на широкую ногу. Сцены поставили, музыка играет, палатка с едой есть. Чак-чак ел, уже опробовал, такой вкусный! Чай вечером пью с ним каждый день, – сказал Мальцев.