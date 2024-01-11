Егор Сорин: «Степановой конкуренции немного не хватает. Хотелось бы, что бы спортсменки-соперницы были поближе»

Егор Сорин подвел итоги женской коньковой «разделки» на Кубке России в Казани.

Победу в гонке одержала , второй стала , третьей – .

«Мы особо планов никаких не строили. Конечно же, планировали, что девушки будут бороться за тройку сильнейших. Вероника (Степанова), естественно, будет бороться только за первое место.

В принципе, каждый выполнил свои задачи. Увидели, что после Нового года кондиции никто не растерял, а даже кто-то стал смотреться лучше. Например, Лиза Пантрина. Поэтому, в принципе, я доволен результатом.

Конечно, Степановой конкуренции немного не хватает. Хотелось бы, что бы спортсменки-соперницы были поближе. Но мы знаем, что и Наталья Непряева у нас сейчас не может стартовать, и Татьяна Сорина только сегодня первый раз вышла на старт и решала немного другие задачи, а не боролась за тройку сильнейших. Надеюсь, что к Спартакиаде, к чемпионату России соперницы ей навяжут борьбу.

Юля Ступак восстанавливается после болезни, на Спартакиаде вы ее увидите, а также на Кубке России в Тюмени», – сказал Сорин.