Егор Сорин: «Степановой конкуренции немного не хватает. Хотелось бы, что бы спортсменки-соперницы были поближе»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Егор Сорин Кубок России ТАСС Вероника Степанова Елизавета Пантрина (Бекишева) Алина Пеклецова Лыжи

Егор Сорин подвел итоги женской коньковой «разделки» на Кубке России в Казани.

Победу в гонке одержала Вероника Степанова, второй стала Алина Пеклецова, третьей – Елизавета Пантрина

«Мы особо планов никаких не строили. Конечно же, планировали, что девушки будут бороться за тройку сильнейших. Вероника (Степанова), естественно, будет бороться только за первое место.

В принципе, каждый выполнил свои задачи. Увидели, что после Нового года кондиции никто не растерял, а даже кто-то стал смотреться лучше. Например, Лиза Пантрина. Поэтому, в принципе, я доволен результатом.

Конечно, Степановой конкуренции немного не хватает. Хотелось бы, что бы спортсменки-соперницы были поближе. Но мы знаем, что и Наталья Непряева у нас сейчас не может стартовать, и Татьяна Сорина только сегодня первый раз вышла на старт и решала немного другие задачи, а не боролась за тройку сильнейших. Надеюсь, что к Спартакиаде, к чемпионату России соперницы ей навяжут борьбу.

Юля Ступак восстанавливается после болезни, на Спартакиаде вы ее увидите, а также на Кубке России в Тюмени», – сказал Сорин. 

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