Елизавета Пантрина: «Настраивалась выиграть, но что-то пошло не так, на последние два километра меня чуть-чуть не хватило»

Елизавета Пантрина оценила выступление в коньковой «разделке» на Кубке России в Казани.

Победу в гонке одержала Вероника Степанова, второй стала Алина Пеклецова, Пантрина заняла третье место.

«Я очень довольна сегодняшней гонкой. Настраивалась выиграть, но что-то пошло не так, на последние два километра меня чуть-чуть не хватило. Но я довольна третьим местом — это неплохо по сравнению с тем, что было в Кирово-Чепецке. Дальше — лучше.

Во время новогодней паузы по приезде домой я продолжала тренироваться, но перед самым Новым годом я приболела и выбилась из тренировочного графика.

Чуть-чуть передохнула, и 3 января прилетела в Казань. Состояние было болезненное, но я начала потихоньку тренироваться, подводиться к старту. С каждым днем мне становилось лучше, так и работала.

В Казани серьезные морозы, но это никак не влияет на тренировки. Просто нужно одеваться теплее и не давать ни в коем случае замерзать своему телу.

Здесь непростая трасса — длинные, затяжные подъемы, особенно в концовке. После подъема идет равнина, отдыхать негде. Трасса своеобразная, но я довольна ей», — сказала Пантрина.