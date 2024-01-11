Татьяна Сорина: «Полноценно тренироваться стала только с начала января. Формы, откровенно говоря, у меня сейчас просто нет»
Лыжница Татьяна Сорина рассказала о состоянии после травмы.
Сегодня Сорина стала восьмой в коньковой «разделке» на этапе Кубка России в Мирном (Татарстан).
«Трудно оценить свою форму, потому что полтора месяца у меня выпали из подготовки. С 27 ноября я не стояла на лыжах и буквально 1 января только начала двигаться, ногами толкаться.
Была травма, не могла нормально даже наступать на ногу, делала все тренировки только в тренажерном зале на станке, делала силовые упражнения.
В конце декабря я каталась на руках, а полноценно тренироваться и ногами шевелить стала только с начала января. Поэтому формы, откровенно говоря, у меня сейчас просто нет. Ну или есть, но точно не такая хорошая, как я хотела бы. Но еще есть время до главных стартов.
Сейчас мы вышли на старт, чтобы не забыть ощущения от старта, от гонок и равномерно проехать. Главные старты — Спартакиада и чемпионат России.
Погода морозная, но весь январь такой, две недели готовились в холоде, так что уже нормально, привыкли. Объект очень хороший, приятно что у нас в России появился еще один крупный лыжный комплекс, где будут проводить соревнования большого масштаба, высшего уровня.
Лично мне хотелось бы, чтобы почаще переносили соревнования в Казань, потому что мне в Татарстане очень понравилось», — сказала Сорина.