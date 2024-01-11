Вероника Степанова: «Было интересно посоревноваться со снегоходом на спуске, я выиграла!»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Вероника Степанова Матч ТВ Лыжи

Вероника Степанова высказалась о победе в коньковой «разделке» на Кубке России.

— Теперь могу точно сказать, что трасса мне понравилось, потому что я выиграла. Спасибо болельщикам, они были везде. Было интересно посоревноваться со снегоходом на спуске, я выиграла! Многое удалось, даже были моменты, где я чуть не упала, но все обошлось.

Мы проверили, кто как провел Новый год, кто сколько съел селедки под шубой и оливье. Я 1 января в 9 утра уже каталась на лыжах. Всех к этому призываю.

— Насколько интересна программа на этапе в Казани?

— Очень интересна, хочу совершенствовать себя в скиатлоне, пока есть небольшие проблемы, но хочу выступать все больше в гонках, к которым я готова. Планирую пробежать здесь всю программу, — сказала Степанова. 

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4 комментария
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Умница Вероника !
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Ответ selso99
Вот тут красиво. Просто деклассирует остальных наших лыжниц, при этом совершенно очевидно, что на Кубке мира Вероника проиграла бы минуту с лишним. Но остальные наши лыжницы, как ели оливье с селедкой под шубой, так и продолжают
вот это Икспертиза!!! Как и по каким показателям удалось определить, что Вероника на КМ минута, да еще и с лишним обеспечена, и, главное кто эту минуту обеспечит.
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Ответ selso99
Вот тут красиво. Просто деклассирует остальных наших лыжниц, при этом совершенно очевидно, что на Кубке мира Вероника проиграла бы минуту с лишним. Но остальные наши лыжницы, как ели оливье с селедкой под шубой, так и продолжают
Ты же вроде в лыжах не шаришь (по твоим словам)? Откуда такая уверенность? Аргументируй.)
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