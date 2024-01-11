Вероника Степанова: «Было интересно посоревноваться со снегоходом на спуске, я выиграла!»

Вероника Степанова высказалась о победе в коньковой «разделке» на Кубке России.

— Теперь могу точно сказать, что трасса мне понравилось, потому что я выиграла. Спасибо болельщикам, они были везде. Было интересно посоревноваться со снегоходом на спуске, я выиграла! Многое удалось, даже были моменты, где я чуть не упала, но все обошлось.

Мы проверили, кто как провел Новый год, кто сколько съел селедки под шубой и оливье. Я 1 января в 9 утра уже каталась на лыжах. Всех к этому призываю.

— Насколько интересна программа на этапе в Казани?

— Очень интересна, хочу совершенствовать себя в скиатлоне, пока есть небольшие проблемы, но хочу выступать все больше в гонках, к которым я готова. Планирую пробежать здесь всю программу, — сказала Степанова.