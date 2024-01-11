Анастасия Прокофьева: «Довольна собой, начинаю чувствовать себя. Для меня попасть в топ‑6 – это круто»

Анастасия Прокофьева оценила выступление в коньковой «разделке» в Казани.

Прокофьева заняла в гонке пятое место, победила Вероника Степанова.

«Довольна собой, начинаю чувствовать себя. Для меня попасть в топ‑6 – это круто. На этапе в Тюмени это чувство я потеряла, а в Кирово‑Чепецке решила не бежать и уехала домой.

Трасса в Казани чем‑то напомнила Пекин, тяжелая, тягучий снег. Когда делала тренировочную работу вчера, мне как раз кричали, чтобы я вспомнила Пекин.

Именно на такой «терпежке» я прям вспомнила сегодня его, — сказала .