Вероника Степанова: «Не всегда согласна с Вяльбе за пределами лыжного стадиона, но она болеет за дело и одну за другой решает проблемы»

Теги телевидение лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Кубок России Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова оценила заслуги Елены Вяльбе в популяризации лыжных гонок.

«На этапах Кубка России бежит в большинстве гонок под сто женщин и больше ста мужчин. Из нескольких десятков областей. По победителям и призерам можно географию страны изучать, если посмотреть, откуда они (мы) родом, где выросли, где тренировались в детстве и юности.

Да, сейчас практически все лучшие выступают за пять-шесть регионов, но для меня и это показатель развития, о чем я не раз писала. Например, я и мои коллеги по сборной команде Архангельской области подписали контракты с частным спортивным клубом из этого замечательного региона. Еще лет пять назад ничего подобного не было, насколько понимаю. А теперь как в футболе или хоккее. Ну, почти!

У нас действительно все очень достойно. Общими усилиями Минспорта, областных министерств спорта, спортивных обществ, частных спонсоров и меценатов.

Конечно, тут огромная заслуга и центральная роль Елены Валерьевны Вяльбе. Да, она авторитарный руководитель, который не тратит много времени на объяснения, и не всегда я с ней согласна за пределами лыжного стадиона. Но она болеет за дело и одну за другой решает проблемы.

Самой главной из оставшихся для меня было и остается полноценное присутствие (точнее, отсутствие) лыжных гонок на федеральном телеканале. Серьезным спонсорам (личным в том числе) надо знать заранее, сколько раз его спорт, его спортсмен или спортсменка появятся на телеэкране и сколько зрителей их увидит каждый раз.

Я отказываюсь понимать, почему пиар и маркетинг лыж не является абсолютным приоритетом, но пытаюсь компенсировать это личной активностью в медиа и соцсетях», – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете в колонке на сайте «Матч ТВ».

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3 комментария
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Вероника Степанова клёвая, симпатичная, успешная спортсменка. Но libshiZa её недолюбливает
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Складно пишет Вера.
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Ответ Замкнул в пустые
Вероника Степанова клёвая, симпатичная, успешная спортсменка. Но libshiZa её недолюбливает
Ты в чьи ворота замкнул? Орзул?
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