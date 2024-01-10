Степанова о стадионе в Мирном: «Таких широких, классно подготовленных трасс я еще не видела. Не только в России – вообще нигде»

Лыжница Вероника Степанова рассказала, чем ее впечатлил стадион в Мирном.

С 11 по 14 января в Мирном пройдет пятый этап Кубка России.

«Я уже как-то упоминала в своих колонках: сборная Татарстана – главная и, боюсь, единственная команда на Кубке России, которая выглядит именно как команда. Или, если хотите, профессиональный клуб.

Во-первых, они выделяются: все с ног до головы экипированы в костюмы цветов сборной РТ. У других региональных команд такого нет. Во-вторых, татарстанцев всегда много – они не зря лидируют в общем зачете Кубка, где приоритет отдается именно массовости участия спортсменов.

В-третьих, у сборной республики обеспечение практически на уровне сборной страны: сервис лыж, врачи, физиотерапевты, даже собственный фотограф команды. Сам Фардиев (президент Федерации лыжных гонок Татарстана – Sports.ru) – не какой-то «сторонний инвестор», а самый активный болельщик на лыжном стадионе.

Думаю, не ошибусь если скажу, что бежать за Татарстан сейчас мечта любого юного перворазрядника или кандидата в мастера спорта. Я много слышала в последние пару лет и о новом лыжном стадионе, который Фардиев и федерация строили под Казанью. Не перестройка и апгрейд уже существующего с советских времен, а абсолютно нового.

И вот, наконец, я здесь. Ну, что сказать – отличный лыжный стадион! Таких широких, классно подготовленных соревновательных трасс я еще не видела. Не только в России – вообще нигде. Говорят, ширина – не менее 12 метров, при этом плотных, отлично укатанных (лыжники поймут).

Если сравнивать профессиональные лыжные трассы, то надо сравнивать близкие к городам-миллионникам. Мирный выигрывает у подмосковного Красногорска и Токсово под Питером просто «в одни ворота». Это для тех, кто не может понять, почему соревнования высшего уровня по лыжам в Москве и Санкт-Петербурге не проходят – условия не те», – написала олимпийская чемпионка Степанова в колонке на «Матч ТВ».