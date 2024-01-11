Червоткин об условиях в Мирном: «Пока что все нравится, все супер. Трасса достаточно рабочая и одновременно быстрая»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Алексей Червоткин Лыжи

Алексей Червоткин оценил условия для соревнований в поселке Мирный.

В Мирном (Татарстан) пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. 

– Как тебе трасса? Бывал ли здесь когда‑нибудь?

– Пока что все нравится, все супер! Трасса достаточно рабочая и одновременно быстрая, потому что перед финишем есть такой длинный кусок, реально очень быстрый, нет крутых подъемов, где будут большие проигрыши или, наоборот, кто‑то будет очень много выигрывать.

В целом объект новый. В прошлом году мы ездили сюда на открытие. Пока чего‑то плохого сказать не могу, – сказал олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете.

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