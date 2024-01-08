Александр Легков: «Большунов – лучший и лучше его нет. Желаем ему продолжить серию побед на Кубке России»

Александр Легков пожелал Большунову продлить серию побед на Кубке России.

В нынешнем сезоне трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выиграл на Кубке России все 12 гонок.

– Большунов – лучший и лучше его нет.

– Сможет ли он одержать победы во всех гонках на Кубке России?

– Это одному богу известно, откуда же нам знать? Мы можем только предполагать, исходя из того, как идет эта серия. Мы все ему желаем, чтобы она продолжилась.

Но сезон длинный: сегодня хорошо, а завтра плохо. Ну и от простуд никто не застрахован. Желаем ему продолжить серию, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 Легков.

Большунов непобедим на Кубке России. Это он настолько хорош – или просто нет соперников?