Александр Легков: «Большунов – лучший и лучше его нет. Желаем ему продолжить серию побед на Кубке России»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Кубок России Александр Большунов Лыжи

Александр Легков пожелал Большунову продлить серию побед на Кубке России.

В нынешнем сезоне трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выиграл на Кубке России все 12 гонок.

– Большунов – лучший и лучше его нет.

– Сможет ли он одержать победы во всех гонках на Кубке России?

– Это одному богу известно, откуда же нам знать? Мы можем только предполагать, исходя из того, как идет эта серия. Мы все ему желаем, чтобы она продолжилась.

Но сезон длинный: сегодня хорошо, а завтра плохо. Ну и от простуд никто не застрахован. Желаем ему продолжить серию, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 Легков.

Большунов непобедим на Кубке России. Это он настолько хорош – или просто нет соперников?

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саня, конечно, лучший, у нас, по крайней мере, Но там перспективная ветка с Вероникой намечается.) Спортс, не спим!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий