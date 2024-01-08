Лапьер о победе на этапе «Тур де Ски»: «Это великолепный момент для меня и Лапалю. Мы знали, на что способны, и сделали это»

Жюль Лапьер высказался о победе в заключительной гонке «Тур де Ски».

Накануне французский лыжник выиграл забег в гору, вторым финишировал немец Фридрих Мох, третьим – еще один француз Уго Лапалю.

«Это великолепный, необыкновенный момент для меня и Уго Лапалю, с которым мы вместе выступаем на Кубке мира.

Мы знали, на что способны, и сделали это. Было мощно. Подъем в гору традиционно оказался крайне трудным, особенно в заключительной части.

Это особенный день, и мы наслаждаемся им. Нам – дистанционщикам – реже удается подняться на подиум, но сейчас мы на высоте, и это здорово», – сказал Лапьер.