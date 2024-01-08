Лапьер о победе на этапе «Тур де Ски»: «Это великолепный момент для меня и Лапалю. Мы знали, на что способны, и сделали это»

Теги Кубок мира лыжные гонки Тур де Ски сборная Германии (лыжные гонки) сборная Франции Фридрих Мох Уго Лапалю Жюль Лапьер Лыжи

Жюль Лапьер высказался о победе в заключительной гонке «Тур де Ски».

Накануне французский лыжник выиграл забег в гору, вторым финишировал немец Фридрих Мох, третьим – еще один француз Уго Лапалю.

«Это великолепный, необыкновенный момент для меня и Уго Лапалю, с которым мы вместе выступаем на Кубке мира.

Мы знали, на что способны, и сделали это. Было мощно. Подъем в гору традиционно оказался крайне трудным, особенно в заключительной части.

Это особенный день, и мы наслаждаемся им. Нам – дистанционщикам – реже удается подняться на подиум, но сейчас мы на высоте, и это здорово», – сказал Лапьер.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий