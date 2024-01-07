Бородавко о словах Халварссона про скучный без русских «Тур де Ски»: «Это всего лишь частное мнение. Но приятно, что здравые мысли есть»
Юрий Бородавко прокомментировал заявление шведского лыжника Калле Халварссона.
Ранее Халварссон раскритиковал «Тур де Ски»-2023/24, назвав его скучным из-за отсутствия российских лыжников и большого количества снятий.
«Это всего лишь частное мнение, и мы не должны реагировать на каждое слово зарубежных спортсменов.
Но да, это голос изнутри лыжного пелотона. Тема обсуждается, она не замерзла. Приятно, что здравые мысли есть, и люди начинают их высказывать», — сказал Бородавко.
Калле Халварссон: «Это довольно дерьмовый «Тур де Ски». Русских тут нет, многие снялись, очень скучно»