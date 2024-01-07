Бородавко о словах Халварссона про скучный без русских «Тур де Ски»: «Это всего лишь частное мнение. Но приятно, что здравые мысли есть»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски Юрий Бородавко Калле Халварссон Лыжи

Юрий Бородавко прокомментировал заявление шведского лыжника Калле Халварссона.

Ранее Халварссон раскритиковал «Тур де Ски»-2023/24, назвав его скучным из-за отсутствия российских лыжников и большого количества снятий. 

«Это всего лишь частное мнение, и мы не должны реагировать на каждое слово зарубежных спортсменов.

Но да, это голос изнутри лыжного пелотона. Тема обсуждается, она не замерзла. Приятно, что здравые мысли есть, и люди начинают их высказывать», — сказал Бородавко.

Калле Халварссон: «Это довольно дерьмовый «Тур де Ски». Русских тут нет, многие снялись, очень скучно»

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1 комментарий
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"Лишь мысли, совпадающие с моими, можно признать здравыми", - закончил Бородавка
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