Юрий Бородавко: «Степанова сегодня выиграла достаточно уверенно. У ребят по‑другому сложилась гонка – непростая победа Большунова»

Юрий Бородавко оценил результаты классических «разделок» на Кубке России по лыжам.

Сегодня на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке прошли гонки на 10 км с раздельного старта классическим стилем. Победы одержали и .

«Гонки идут одна за другой, кто‑то чуть лучше себя чувствует, кто‑то хуже. Приятно, что меняются спортсмены на пьедестале, это добавляет интерес и ажиотаж, в том числе самим спортсменам. Вероника (Степанова) сегодня выиграла достаточно уверенно.

У ребят по‑другому сложилась гонка, Большунов вырвал победу у , отставание получилось чуть больше секунды. Непростая победа Александра. В целом все сегодня порадовали, была серьезная борьба, спортсмены старались, боролись, показывали свой уровень», – сказал тренер.