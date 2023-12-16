Юрий Бородавко: «Степанова сегодня выиграла достаточно уверенно. У ребят по‑другому сложилась гонка – непростая победа Большунова»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Алексей Червоткин Александр Большунов Вероника Степанова Лыжи

Юрий Бородавко оценил результаты классических «разделок» на Кубке России по лыжам.

Сегодня на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке прошли гонки на 10 км с раздельного старта классическим стилем. Победы одержали Вероника Степанова и Александр Большунов.

«Гонки идут одна за другой, кто‑то чуть лучше себя чувствует, кто‑то хуже. Приятно, что меняются спортсмены на пьедестале, это добавляет интерес и ажиотаж, в том числе самим спортсменам. Вероника (Степанова) сегодня выиграла достаточно уверенно.

У ребят по‑другому сложилась гонка, Большунов вырвал победу у Червоткина, отставание получилось чуть больше секунды. Непростая победа Александра. В целом все сегодня порадовали, была серьезная борьба, спортсмены старались, боролись, показывали свой уровень», – сказал тренер.

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