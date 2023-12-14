Юрий Бородавко: «Большунов преподал Терентьеву тактический урок. В спринте побеждает тот, кто соображает и видит на шаг вперед»

Тренер назвал победу Большунова в спринте «тактическим уроком» для Терентьева.

Сегодня на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке Александр Большунов выиграл спринт классическим стилем, вторым стал Александр Терентьев.

– Терентьев показал хорошие секунды в прологе, у него было преимущество. Он явно рассчитывал на победу сегодня, вел гонку. Но Александр Большунов преподал ему тактический урок и опередил. Всему этому надо учиться. В спринте побеждает тот, кто соображает и видит на шаг вперед.

– Как вам развязка финальной гонки в женском спринте?

– Поздравляю Алену Баранову, это ее первая победа на таком уровне. Вероника Степанова раньше никогда не проявляла себя в спринтах, особенно в классических, теперь она борется. В будущем ей это пригодится, в различных масс‑стартах классическим ходом спринтерские качества никто не отменял.

Жаль, что в финале не совсем проявила себя Фалеева, но это всего лишь один этап, к следующим гонкам она будет выглядеть получше, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.