Хайди Венг: «Последний этап всегда непредсказуем. Был настоящий хаос, и я просто сказала себе, что нужно держаться»

Теги Кубок мира лыжные гонки Тур де Ски сборная Норвегии жен Хайди Венг Лыжи

Норвежка Хайди Венг высказалась о забеге в гору на «Тур де Ски».

Венг финишировала в гонке второй, уступив американке Софии Лаукли, и заняла второе место в общем зачете многодневки. 

«Это было совершенно невероятно. Сначала я думала, что буду бежать спокойно, но потом пришлось жестко побороться.

Последний этап всегда непредсказуем. Был настоящий хаос, и я просто сказала себе, что нужно держаться. 

До сегодняшнего дня я не думала, что буду второй», – сказала Венг.

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