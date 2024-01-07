Хайди Венг: «Последний этап всегда непредсказуем. Был настоящий хаос, и я просто сказала себе, что нужно держаться»

Норвежка Хайди Венг высказалась о забеге в гору на «Тур де Ски».

Венг финишировала в гонке второй, уступив американке Софии Лаукли, и заняла второе место в общем зачете многодневки.

«Это было совершенно невероятно. Сначала я думала, что буду бежать спокойно, но потом пришлось жестко побороться.

Последний этап всегда непредсказуем. Был настоящий хаос, и я просто сказала себе, что нужно держаться.

До сегодняшнего дня я не думала, что буду второй», – сказала Венг.