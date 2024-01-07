Эрик Валнес: «Не думаю, что Амундсен меня боится. Гонка в гору не создана для меня, но никогда не знаешь наверняка»

Эрик Валнес прокомментировал победу в классическом масс-старте на «Тур де Ски».

«Условия были действительно необычными. Мы все держались вместе, потому что никто не проявлял инициативы покинуть группу: они ждали подходящего момента. Внезапно я понял, что важно оставаться во главе группы еще и потому, что условия были действительно сложными.

Мне никогда не приходилось спуртовать подобным образом прежде: снег на финишной прямой был очень мокрым и медленным, что сделало гонку по-настоящему особенной», – сказал норвежский лыжник.

Также он поделился ожиданиями от заключительного этапа многодневки – гонки в гору.

«Не думаю, что меня боится, особенно в том, что касается подъема на Альпе-Чермис. Завтрашняя гонка на самом деле не создана для меня, но никогда не знаешь наверняка.

Я чувствую себя действительно хорошо и нахожусь в отличной форме. Случиться может все, что угодно, и мы посмотрим, что произойдет завтра», – добавил .