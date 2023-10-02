Вероника Степанова: «На Кубке мира любой норвежец может прийти через лес на лыжню, зажечь файер и устроить провокацию»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) FIS Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова высказалась о возможном возвращении на Кубок мира.

Ранее издание Aftonbladet сообщило, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) оставила в силе отстранение российских лыжников на будущий сезон.

«У нас будут плохие условия. Я уже пережила демоверсию, когда мы были в Осло. Вокруг наших гостиниц были демонстрации. Уверена, что они и будут на лыжне. Также возникнут проблемы с перевозкой инвентаря.

На Олимпиаде другой уровень безопасности, а на этапах Кубка мира любой норвежец может прийти через лес на лыжню, зажечь файер и устроить провокацию.

Официальная позиция FIS была такова, что они не могут нас допустить из‑за невозможности обеспечить безопасность», — сказала Степанова

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1 комментарий

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Hitgoe Himgob
совсем больная, хоть и не сама пишет
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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