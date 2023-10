Степанова о возвращении флагов в UFC: «Дана Уайт – герой недели для меня. Пора мне спорт менять, кажется, на тот, где нормальные люди в руководстве»

Лыжница Вероника Степанова назвала президента UFC Дану Уайта героем недели.

«Герой недели для меня – босс UFC Дана Уайт, решивший вернуть флаги всех стран в свой промоушен. Сам убрал для всех без исключения в 2022-м – сам и вернул. Безо всяких «консультаций с заинтересованными сторонами», фокус-групп, учета мнений общественности и т. д.

«Слишком много у нас тут развелось всяких ранимых, кто любит переживать из-за всего подряд». Золотые слова, правда? Совершенно с ним согласна – переживать из-за ранимых болтунов не стоит никогда.

Еще и добавил: If any flags hurt your feelings, too f...g bad! [Твои гребаные проблемы, если тебе чьи-то флаги не нравятся!]

Пора мне спорт менять, кажется, на тот, где нормальные люди в руководстве. А не эти «облака в штанах», что сидят в швейцарских офисах МОК и , и все пытаются придумать, как сделать и вашим, и нашим. Чтобы одновременно и дух спорта торжествовал, и чтобы разные странные персонажи, в основном из Западной Европы, не истерили от неприятия всего российского.

Если я пока в UFC не прохожу, то передайте , еще одному решительному мужчине и моему герою, что я готова на Марс с ним лететь. Как раз вернемся, когда в / FIS что-то наконец решат. Хотя я читаю, что сам Илон возвращаться и не особо собирается – ну что ж, побегаем там», – написала Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».

