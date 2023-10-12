Степанова о возвращении флагов в UFC: «Дана Уайт – герой недели для меня. Пора мне спорт менять, кажется, на тот, где нормальные люди в руководстве»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) МОК UFC FIS Дана Уайт Политика Вероника Степанова Илон Маск Лыжи

Лыжница Вероника Степанова назвала президента UFC Дану Уайта героем недели.

«Герой недели для меня – босс UFC Дана Уайт, решивший вернуть флаги всех стран в свой промоушен. Сам убрал для всех без исключения в 2022-м – сам и вернул. Безо всяких «консультаций с заинтересованными сторонами», фокус-групп, учета мнений общественности и т. д.

«Слишком много у нас тут развелось всяких ранимых, кто любит переживать из-за всего подряд». Золотые слова, правда? Совершенно с ним согласна – переживать из-за ранимых болтунов не стоит никогда.

Еще и добавил: If any flags hurt your feelings, too f...g bad! [Твои гребаные проблемы, если тебе чьи-то флаги не нравятся!]

Пора мне спорт менять, кажется, на тот, где нормальные люди в руководстве. А не эти «облака в штанах», что сидят в швейцарских офисах МОК и FIS, и все пытаются придумать, как сделать и вашим, и нашим. Чтобы одновременно и дух спорта торжествовал, и чтобы разные странные персонажи, в основном из Западной Европы, не истерили от неприятия всего российского.

Если я пока в UFC не прохожу, то передайте Илону Маску, еще одному решительному мужчине и моему герою, что я готова на Марс с ним лететь. Как раз вернемся, когда в МОК / FIS что-то наконец решат. Хотя я читаю, что сам Илон возвращаться и не особо собирается – ну что ж, побегаем там», – написала Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».

Вероника Степанова не хочет на Кубок мира. Потому что боится

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22 комментария

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Алексей Агеев
Так и вижу, как эта женщина пишет в тексте "облака в штанах". Интересно, она вообще в курсе, откуда эта фраза? )
+23
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+22
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rwren23
Все что нужно знать о Дане Уайте, что его мама с ними не разговаривает
+13
0
+13
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el_gato
как всегда... сравнила жопу с пальцем

а ведь через пару годиков эта гениальная женщина в госдуму какую-нибудь пойдет, скриньте
+14
-1
+13
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Анатолий Конь
А это идея - отправить Степанову на Марс в один конец .
+9
-1
+8
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Bartez1986
иди в хоккей. там и финский руководитель гениальный, и суперсерии всякие против лидеров мирового спорта
+6
0
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Booligan
Туземцам кинули кость, а они и рады. Как же легко у нас по любой мелочи начинают записывать в друзья. А если ещё похвалят, то вообще взасос любого англосакса зацелуют.
Квас вкусный - оооооо!
Борщ люблю - оооооооооо!
Русские хорошие - аааааааааааа!
+8
-2
+6
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Savardus
Вероника вообще в курсе как называют девушек, которые постоянно ищут место, где условия получше и готовые ради этого отказаться от всего что было до?
+6
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+5
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selso99
Да почему она ещё не в Думе?? 🤷🤷🤷
Дайте девочке мандат
+3
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Savarona25
«Слишком много у нас тут развелось всяких ранимых, кто любит переживать из-за всего подряд». Это прямо девиз таких как сама Степанова - гибких, алчных и без признаков совести, готовых без всяких переживаний прислуживать тем кто обеспечивает им личный доход и карьеру.
+3
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Nachalnik
Папег все таки упорный, стабильно выдает свои очерки
+3
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Uriy walmart
Ответ rwren23
Все что нужно знать о Дане Уайте, что его мама с ними не разговаривает
Там можно много ещё чего знать
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DrDro
С удовольствием бы посмотрел как данную гражданку приветствует в октагоне условная Сайборг или Нуньес.
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Мага осторожный
Да чихать всем на эти флаги
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Глеб Вихрев
може лучше мозги поменять
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Mcconaughey_lol
Ответ rwren23
Все что нужно знать о Дане Уайте, что его мама с ними не разговаривает
Ну отношения с родителями - сложная штука, и ни о чем не говорит без контекста. Поэтому нет, этого факта не достаточно, чтобы охарактеризовать человека
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IrbIS
Ответ Booligan
Туземцам кинули кость, а они и рады. Как же легко у нас по любой мелочи начинают записывать в друзья. А если ещё похвалят, то вообще взасос любого англосакса зацелуют. Квас вкусный - оооооо! Борщ люблю - оооооооооо! Русские хорошие - аааааааааааа!
классика русской закомплексованности,
- в европе и америки к нам хорошо относятся...
- а ты спросил зачем они ракеты на нашей границе разместили...
- ну ты чего, портить отношения политикой, они же к нам хорошо относятся
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Сергей
Ответ selso99
Да почему она ещё не в Думе?? 🤷🤷🤷 Дайте девочке мандат
Дайте девочке В манда’т
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Nachalnik
Ответ el_gato
как всегда... сравнила жопу с пальцем а ведь через пару годиков эта гениальная женщина в госдуму какую-нибудь пойдет, скриньте
Так у нее там свой писатель, он сравнивает, не она.
А прогноз про гд верный
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SergeyFedorov93
С каких пор фраза «too f….g bad» переводится как «твои грёбаные проблемы»?
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Melnikov1968
Человек явно употребляет какие-то сильнодействующие вещества. В здравом рассудке сложно такое написать. Весьма неумная девица.
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александр
Кажется, что падение на ролерах, не обошлось без последствий.
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рашит мухаметшин
поскорее бы
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