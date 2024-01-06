Рею Кобаяси выиграл «Турне четырех трамплинов» в третий раз в карьере. Больше побед только у Ахонена и Вайсфлога
Японец Рею Кобаяси выиграл «Турне четырех трамплинов» в третий раз в карьере.
Кобаяси также был победителем турнира в 2019-м и 2022-м.
По количеству побед в общем зачете «Турне четырех трамплинов» японский прыгун сравнялся с Хельмутом Рекнагелем, Бьорном Вирколой и Камилем Стохом.
Больше побед только у Янне Ахонена (5) и Йенса Вайсфлога (4).
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https://i.imgur.com/wFWlJ4u.png
https://i.imgur.com/AVbqo5p.png