Рею Кобаяси выиграл «Турне четырех трамплинов» в третий раз в карьере. Больше побед только у Ахонена и Вайсфлога

Теги прыжки с трамплина Турне четырех трамплинов сборная Японии (прыжки с трамплина) Рею Кобаяси Лыжи

Японец Рею Кобаяси выиграл «Турне четырех трамплинов» в третий раз в карьере.

Кобаяси также был победителем турнира в 2019-м и 2022-м.

По количеству побед в общем зачете «Турне четырех трамплинов» японский прыгун сравнялся с Хельмутом Рекнагелем, Бьорном Вирколой и Камилем Стохом.

Больше побед только у Янне Ахонена (5) и Йенса Вайсфлога (4).

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3 комментария
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В сезонах 2018-2019 и 2021-2022, когда брал турне, он так же выигрывал и БХГ. А почему бы Рею-сану не замахнуться на третий дубль из золотого орла и Глобуса? 😉
🦅🦅🦅🌐🌐🌐

https://i.imgur.com/wFWlJ4u.png
https://i.imgur.com/AVbqo5p.png
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Молодец
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Учитывая возраст Рею, он может и на рекорд Янне замахнуться
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