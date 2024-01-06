Рею Кобаяси выиграл «Турне четырех трамплинов» в третий раз в карьере. Больше побед только у Ахонена и Вайсфлога

Японец Рею Кобаяси выиграл «Турне четырех трамплинов» в третий раз в карьере.

также был победителем турнира в 2019-м и 2022-м.

По количеству побед в общем зачете « четырех трамплинов» японский прыгун сравнялся с Хельмутом Рекнагелем, Бьорном Вирколой и Камилем Стохом.

Больше побед только у Янне Ахонена (5) и Йенса Вайсфлога (4).