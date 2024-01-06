«Шистад хочет выделиться в соцсетях. Ее слова неуважительны». Шведки Сван, Карлссон и Рибом ответили на шутку норвежки

Теги лыжные гонки Тур де Ски сборная Норвегии жен сборная Швеции жен Кристине Ставос Шистад Фрида Карлссон Линн Сван Эмма Рибом Лыжи

Шведские лыжницы назвали неуважительными слова норвежки Шистад.

3 января Кристина Ставос Шистад стала второй в коньковом спринте на этапе «Тур де Ски» в Давосе. Во время гонки шведка Эмма Рибом упала после контакта с норвежкой, которая в итоге избежала наказания.

Позднее Шистад написала в соцсетях: «Еду домой тренироваться, пока шведки тусуются в комнате жюри», ссылаясь на протест соперников после спринта.

Линн Сван: «Я считаю это (слова Шистад) неуважением. Если у какой-либо лыжницы, например Эммы (Рибом), не сложилась гонка, надо относиться к комментариям более деликатно. Знаю Эмму, и мне трудно представить, что она будет падать без причины».

Фрида Карлссон: «Для Кристины это типично. Кажется, что она хочет выделиться в соцсетях».

Эмма Рибом: «Меня это не слишком удивило. Мы видели такое и раньше. Выглядит неуважительно, это как соль на рану. В то же время она может писать что угодно. Честно говоря, мне все равно».

«Мы можем купить всю вашу страну, если захотим». Норвежцы вечно троллят шведов – откуда это пошло?

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12 комментариев
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Шистад не выиграла этот спринт.
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"3 января Кристина Ставос Шистад выиграла коньковый спринт", разве не Сван выиграла гону?
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милые шведочки ^__^ чего обращать внимание на убогих не_братьев и не_сестер ваших меньших? ну реально у этой Shиt_stad весь белок затрачен только на мышцы вместо мозгов )) и то она на спринтерских подиумах бывает только из-за ваших подарков. а на дистанционных трассах она вообще - никто. в отличие от Линн, Йонны и Эммы ^__^
так что почаще заставляйте наглую переростку снег глотать из под ваших лыж мне (и прочим адекватным многочисленным зрителям cross-country) на радость! вперед к дальнейшим победам ненаглядные!

p.s. админы сайта, красотке Рибом аватарку в профиль добавьте уже!
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Ответ AlexeI
А у Шистад хорошее чувство юмора! жаль, шведки не оценили...
в чем "йумор"? Линн еще наглую норвежку по итогу на дистанции порвала ^__^
и Эммусик еще ни раз эту shitstad порвет ^__^
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Амундсену так же на том спринте пятку подбили - ничего не протестовал, не жаловался.
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Ответ AlexeI
Шведам и их фанатикам не понять....
конечно, мы понимаем только интеллектуальный тонкий и высококонтекстный юмор. тявканье норвежских деревенщин вообще по барабану ))
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Ответ ivan 07
Ну она и так выделяется ,ростом. Надерет она еще вас в спринтах.
лол ) во влажных мечтах норгофанов если только
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Ответ EL
лол ) во влажных мечтах норгофанов если только
пер...чего минусанул.
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