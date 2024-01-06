«Шистад хочет выделиться в соцсетях. Ее слова неуважительны». Шведки Сван, Карлссон и Рибом ответили на шутку норвежки

Шведские лыжницы назвали неуважительными слова норвежки Шистад.

3 января Кристина Ставос Шистад стала второй в коньковом спринте на этапе «Тур де Ски» в Давосе. Во время гонки шведка Эмма Рибом упала после контакта с норвежкой, которая в итоге избежала наказания.

Позднее Шистад написала в соцсетях: «Еду домой тренироваться, пока шведки тусуются в комнате жюри», ссылаясь на протест соперников после спринта.

Линн Сван: «Я считаю это (слова Шистад) неуважением. Если у какой-либо лыжницы, например Эммы (Рибом), не сложилась гонка, надо относиться к комментариям более деликатно. Знаю Эмму, и мне трудно представить, что она будет падать без причины».

Фрида Карлссон: «Для Кристины это типично. Кажется, что она хочет выделиться в соцсетях».

Эмма Рибом: «Меня это не слишком удивило. Мы видели такое и раньше. Выглядит неуважительно, это как соль на рану. В то же время она может писать что угодно. Честно говоря, мне все равно».

«Мы можем купить всю вашу страну, если захотим». Норвежцы вечно троллят шведов – откуда это пошло?