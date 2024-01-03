Евгений Дементьев: «Если бы сегодня наши лыжники поехали на Кубок мира, задавали бы там тон»

Евгений Дементьев заявил, что российские лыжники «задавали бы тон» на Кубке мира.

Сейчас россияне не допускаются к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Отсутствие международных стартов ребят не отпугнуло. Они хуже к своей работе не стали относиться. Они показали, что профессионалы.

На Кубке и чемпионате России выкладываются полностью. За это им отдельное спасибо, как и руководству, которое создало возможность реализовывать себя ребятам.

Если бы сегодня наши спортсмены поехали на Кубок мира, задавали бы там тон», – сказал олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам Евгений Дементьев.