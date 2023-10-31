Юрий Бородавко: «Максимально усложнили всю подготовку в текущем сезоне, чтобы не потерять соревновательную практику»
Тренер Юрий Бородавко назвал главные старты российских лыжников в новом сезоне.
Сейчас команда проводит сбор в Ханты-Мансийске.
«Сейчас мы решаем те задачи, которые есть. И видим, что нас не пустят на этапы Кубка мира, поэтому, чтобы не потерять соревновательную практику, максимально усложнили всю подготовку в текущем сезоне. Он будет очень насыщенным.
Для всех спортсменов у нас определены в этом сезоне главные старты – Спартакиада, чемпионат России, а также многоэтапный Кубок России, финал которого пройдет в Кировске в апреле 2024 года. При этом Кубок России постарались сделать как этапы Кубка мира», – сказал Бородавко.
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Спринтов и десяток для мужиков напихали, чтобы было как у этих самых? В прошлом сезоне даже переплюнули их, поставив аж два спринта на один этап ))