Юрий Бородавко: «Максимально усложнили всю подготовку в текущем сезоне, чтобы не потерять соревновательную практику»

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Тренер Юрий Бородавко назвал главные старты российских лыжников в новом сезоне.

Сейчас команда проводит сбор в Ханты-Мансийске.

«Сейчас мы решаем те задачи, которые есть. И видим, что нас не пустят на этапы Кубка мира, поэтому, чтобы не потерять соревновательную практику, максимально усложнили всю подготовку в текущем сезоне. Он будет очень насыщенным.

Для всех спортсменов у нас определены в этом сезоне главные старты – Спартакиада, чемпионат России, а также многоэтапный Кубок России, финал которого пройдет в Кировске в апреле 2024 года. При этом Кубок России постарались сделать как этапы Кубка мира», – сказал Бородавко.

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1 комментарий

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Йенс Мустерманн
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При этом Кубок России постарались сделать как этапы Кубка мира
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Спринтов и десяток для мужиков напихали, чтобы было как у этих самых? В прошлом сезоне даже переплюнули их, поставив аж два спринта на один этап ))
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