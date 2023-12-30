«Турне четырех трамплинов». 2-й этап. Веллингер, Кобаяси, Крафт, Пашке и Гайгер выступят в квалификации

Теги результаты прыжки с трамплина Турне четырех трамплинов Симон Амманн сборная Австрии (прыжки с трамплина) сборная Норвегии (прыжки с трамплина) сборная Швейцарии (прыжки с трамплина) сборная Польши (прыжки с трамплина) сборная Японии (прыжки с трамплина) сборная Словении (прыжки с трамплина) Михаэль Хайбек Камиль Стох Мануэль Феттнер Петер Превц Андреас Веллингер Петр Жила Штефан Крафт Даниэль Андре Танде Йоханн Андре Форфанг Штефан Ляйе Давид Кубацки Анже Ланишек Дзюнсиро Кобаяси Халвор Эгнер Гранеруд Карл Гайгер Рею Кобаяси Тими Зайц Ян Херль Мариус Линдвик Пиус Пашке Ловро Кос Даниэль Чофениг Грегор Дешванден Лыжи

31 декабря пройдет квалификация второго этапа «Турне четырех трамплинов».

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

2-й этап

Гармиш-Партенкирхен, Германия

HS142

Квалификация

Начало – 15.45 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

33. Симон Амманн (Швейцария)

34. Камиль Стох (Польша)

35. Дзюнсиро Кобаяси (Япония)

40. Давид Кубацки (Польша)

41. Даниэль Андре Тандер (Норвегия)

42. Петр Жила (Польша)

46. Ловро Кос (Словения)

48. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)

49. Тими Зайц (Словения)

50. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

51. Мануэль Феттнер (Австрия)

52. Петер Превц (Словения)

53. Даниэль Чофениг (Австрия)

54. Михаэль Хайбек (Австрия)

55. Штефан Ляйе (Германия)

56. Грегор Дешванден (Швейцария)

57. Мариус Линдвик (Норвегия)

58. Анже Ланишек (Словения)

59. Рею Кобаяси (Япония)

60. Ян Херль (Австрия)

61. Карл Гайгер (Германия)

62. Пиус Пашке (Германия)

63. Андреас Веллингер (Германия)

64. Штефан Крафт (Австрия)

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