«Турне четырех трамплинов». 2-й этап. Веллингер, Кобаяси, Крафт, Пашке и Гайгер выступят в квалификации
31 декабря пройдет квалификация второго этапа «Турне четырех трамплинов».
Прыжки с трамплина
2-й этап
Гармиш-Партенкирхен, Германия
HS142
Квалификация
Начало – 15.45 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена
Старт-лист
33. Симон Амманн (Швейцария)
34. Камиль Стох (Польша)
35. Дзюнсиро Кобаяси (Япония)
40. Давид Кубацки (Польша)
41. Даниэль Андре Тандер (Норвегия)
42. Петр Жила (Польша)
46. Ловро Кос (Словения)
48. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)
49. Тими Зайц (Словения)
50. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)
51. Мануэль Феттнер (Австрия)
52. Петер Превц (Словения)
53. Даниэль Чофениг (Австрия)
54. Михаэль Хайбек (Австрия)
55. Штефан Ляйе (Германия)
56. Грегор Дешванден (Швейцария)
57. Мариус Линдвик (Норвегия)
58. Анже Ланишек (Словения)
59. Рею Кобаяси (Япония)
60. Ян Херль (Австрия)
61. Карл Гайгер (Германия)
62. Пиус Пашке (Германия)
63. Андреас Веллингер (Германия)
64. Штефан Крафт (Австрия)