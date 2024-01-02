«Турне четырех трамплинов». 3-й этап. Веллингер, Рею Кобаяси, Крафт и Феттнер выступят в квалификации
2 января пройдет квалификация третьего этапа «Турне четырех трамплинов» в Инсбруке.
Прыжки с трамплина
3-й этап
Инсбрук, Австрия
HS130
Квалификация
Начало – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена»
Общий зачет (после 2 этапа)
1. Андреас Веллингер (Германия) – 600,7
2. Рею Кобаяси (Япония) – 598,9
3. Штефан Крафт (Австрия) – 575,5
4. Мануэль Феттнер (Австрия) – 568,1
5. Ян Херль (Австрия) – 566,5
6. Анже Ланишек (Словения) – 562,5
7. Мариус Линдвик (Норвегия) – 561,6
8. Михаэль Хайбек (Австрия) – 555
9. Петер Превц (Словения) – 554,6
10. Пиус Пашке (Германия) – 552,9