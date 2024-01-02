«Турне четырех трамплинов». 3-й этап. Веллингер, Рею Кобаяси, Крафт и Феттнер выступят в квалификации

2 января пройдет квалификация третьего этапа «Турне четырех трамплинов» в Инсбруке.

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

3-й этап

Инсбрук, Австрия

HS130

Квалификация

Начало – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена»

Общий зачет (после 2 этапа)

1. Андреас Веллингер (Германия) – 600,7

2. Рею Кобаяси (Япония) – 598,9

3. Штефан Крафт (Австрия) – 575,5

4. Мануэль Феттнер (Австрия) – 568,1

5. Ян Херль (Австрия) – 566,5

6. Анже Ланишек (Словения) – 562,5

7. Мариус Линдвик (Норвегия) – 561,6

8. Михаэль Хайбек (Австрия) – 555

9. Петер Превц (Словения) – 554,6

10. Пиус Пашке (Германия) – 552,9