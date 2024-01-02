Фрида Карлссон о лидерстве в группе в гонке преследования: «Я махала норвежкам, но они сказали, что слишком измотаны, чтобы помочь»

Фрида Карлссон считает, что норвежки не помогали ей в пасьюте на «Тур де Ски».

В гонке на 20 км 1 января шведская лыжница финишировала седьмой, показав второе чистое время лыжного хода.

«Всю гонку я была локомотивом. По сути, я бежала всю гонку в напряжении и выполняла работу. Мне никто не помогал. Я пыталась махать им (норвежкам) рукой, но они сказали, что слишком измотаны, чтобы помочь», – сказал .

«Фрида очень сильна, поэтому ей приходится работать больше всех. Я должна думать о своей гонке. Не так уж много людей могут работать в таком же темпе, как Фрида», – отметила , которая показала лучший ход по лыжне.

«Я рада, что оказалась в одной группе с Фридой. Я пыталась встать вперед и немного потянуть группу, но Фрида ушла вперед, пришлось сокращать разрыв, поэтому я выбилась из сил», – сказала .

«Вот такие объяснения я получила. Даже не знаю, может, это что-то вроде игры в воров и мошенников (настольная игра – Sports.ru) с их стороны.

Интересно, не пошло бы все немного быстрее, если бы мне чуть-чуть помогли? В то же время я не хочу, чтобы они вставали вперед и шли медленно. Если группа идет быстрее всего, когда впереди я, тол пускай. Я могу взять это на себя», – добавила шведка.