Фрида Карлссон о лидерстве в группе в гонке преследования: «Я махала норвежкам, но они сказали, что слишком измотаны, чтобы помочь»

Теги лыжные гонки Тур де Ски сборная Норвегии жен сборная Швеции жен Хайди Венг Астрид Ойре Шлинн Фрида Карлссон Лыжи

Фрида Карлссон считает, что норвежки не помогали ей в пасьюте на «Тур де Ски».

В гонке на 20 км 1 января шведская лыжница финишировала седьмой, показав второе чистое время лыжного хода.

«Всю гонку я была локомотивом. По сути, я бежала всю гонку в напряжении и выполняла работу. Мне никто не помогал. Я пыталась махать им (норвежкам) рукой, но они сказали, что слишком измотаны, чтобы помочь», – сказал Карлссон.

«Фрида очень сильна, поэтому ей приходится работать больше всех. Я должна думать о своей гонке. Не так уж много людей могут работать в таком же темпе, как Фрида», – отметила  Астрид Ойре Шлинн, которая показала лучший ход по лыжне.

«Я рада, что оказалась в одной группе с Фридой. Я пыталась встать вперед и немного потянуть группу, но Фрида ушла вперед, пришлось сокращать разрыв, поэтому я выбилась из сил», – сказала Хайди Венг.

«Вот такие объяснения я получила. Даже не знаю, может, это что-то вроде игры в воров и мошенников (настольная игра – Sports.ru) с их стороны.

Интересно, не пошло бы все немного быстрее, если бы мне чуть-чуть помогли? В то же время я не хочу, чтобы они вставали вперед и шли медленно. Если группа идет быстрее всего, когда впереди я, тол пускай. Я могу взять это на себя», – добавила шведка.

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1 комментарий
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Интересный разбор, ну все таки пару раз я видел как Венг была впереди, хотя конечно группу тащила Фрида. Эбба тоже везла Эйдуку, Штаблобер и Фейндрих а под конец они её обскакали .
А вот у мужчин было видно что Йенсен и Ниенге даже не пытались помогать Моху и Поромаа догонять Вальнеса с Амундсеном, отсидевшись все 21 км
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