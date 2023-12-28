Турне четырех трамплинов. 1-й этап. Гранеруд, Гайгер, Веллингер, Кубацки, Крафт, Стох, Линдвик выступят в квалификации

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28 декабря на первом этапе «Турне четырех трамплинов» в Оберстдорфе пройдет квалификация.

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

1-й этап

Оберстдорф, Германия

HS137

Квалификация

Начало – 18.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

26. Симон Амманн (Швейцария)

28. Камиль Стох (Польша)

30. Дзюнсиро Кобаяси (Япония)

35. Даниэль Андре Танде (Норвегия)

36. Давид Кубацки (Польша)

37. Петр Жила (Польша)

38. Ловро Кос (Словения)

39. Домен Превц (Словения)

41. Филипп Раймунд (Германия)

42. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)

43. Тими Зайц (Словения)

44. Мануэль Феттнер (Австрия)

45. Петер Превц (Словения)

46. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

47. Михаэль Хайбек (Австрия)

48. Даниэль Чофениг (Австрия)

49. Штефан Ляйхе (Германия)

50. Мариус Линдвик (Норвегия)

51. Грегор Дешванден (Швейцария)

52. Анже Ланишек (Словения)

53. Рею Кобаяси (Япония)

54. Ян Херль (Австрия)

55. Карл Гайгер (Германия)

56. Пиус Пашке (Германия)

57. Андреас Веллингер (Германия)

58. Штефан Крафт (Австрия)

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»

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