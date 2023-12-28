«Турне четырех трамплинов». 1-й этап. Веллингер, Гайгер, Превц, Раймунд, Форфанг, Хайбек, Крафт выйдут на старт

29 декабря в Оберстдорфе пройдет первый этап «Турне четырех трамплинов».

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

1-й этап

Оберстдорф, Германия

HS137

Начало первой попытки – 19.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Старт-лист

1. Петр Жила (Польша)

3. Давид Кубацки (Польша)

6. Анже Ланишек (Словения)

8. Симон Амманн (Швейцария)

9. Домен Превц (Словения)

13. Даниэль Андре Танде (Норвегия)

16. Тими Зайц (Словения)

20. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

23. Камиль Стох (Польша)

30. Ян Херль (Австрия)

32. Мариус Линдвик (Норвегия)

34. Пиус Пашке (Германия)

36. Рею Кобаяси (Япония)

38. Штефан Крафт (Австрия)

40. Михаэль Хайбек (Австрия)

42. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)

44. Филипп Раймунд (Германия)

46. Петер Превц (Словения)

48. Карл Гайгер (Германия)

50. Андреас Веллингер (Германия)