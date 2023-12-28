«Турне четырех трамплинов». 1-й этап. Веллингер, Гайгер, Превц, Раймунд, Форфанг, Хайбек, Крафт выйдут на старт

Теги Кубок мира результаты прыжки с трамплина Турне четырех трамплинов Симон Амманн сборная Австрии (прыжки с трамплина) сборная Норвегии (прыжки с трамплина) сборная Швейцарии (прыжки с трамплина) сборная Польши (прыжки с трамплина) сборная Японии (прыжки с трамплина) сборная Словении (прыжки с трамплина) сборная Германии (прыжки с трамплина) Михаэль Хайбек Камиль Стох Петер Превц Андреас Веллингер Петр Жила Штефан Крафт Даниэль Андре Танде Йоханн Андре Форфанг Домен Превц Давид Кубацки Анже Ланишек Халвор Эгнер Гранеруд Карл Гайгер Рею Кобаяси Тими Зайц Ян Херль Мариус Линдвик Пиус Пашке Филипп Раймунд Лыжи

29 декабря в Оберстдорфе пройдет первый этап «Турне четырех трамплинов».

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

1-й этап

Оберстдорф, Германия

HS137

Начало первой попытки – 19.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене». 

Старт-лист

1. Петр Жила (Польша)

3. Давид Кубацки (Польша)

6. Анже Ланишек (Словения)

8. Симон Амманн (Швейцария)

9. Домен Превц (Словения)

13. Даниэль Андре Танде (Норвегия)

16. Тими Зайц (Словения)

20. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

23. Камиль Стох (Польша)

30. Ян Херль (Австрия)

32. Мариус Линдвик (Норвегия)

34. Пиус Пашке (Германия)

36. Рею Кобаяси (Япония)

38. Штефан Крафт (Австрия) 

40. Михаэль Хайбек (Австрия) 

42. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) 

44. Филипп Раймунд (Германия) 

46. Петер Превц (Словения)

48. Карл Гайгер (Германия) 

50. Андреас Веллингер (Германия)

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