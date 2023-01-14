Прыжки с трамплина. Кубок мира. Австрия выиграла командные соревнования, Польша – 2-я, Германия – 3-я

Сборная Австрии по прыжкам с трамплина победила в мужских командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Закопане.

Прыжки с трамплина

мира

Закопане, Польша

Мужчины

Командные соревнования

HS140

1. Австрия (Даниэль Чофениг, , Мануэль Феттнер, Штефан Крафт) – 1151,5 балла

2. Польша ( , Петр Жила, Павел Вонсек, Давид Кубацки) – 1150,5

3. Германия (Маркус Айзенбихлер, Филипп Раймунд, Карл Гайгер, ) – 1144,4

4. Словения (Ловро Кос, , Тими Зайц, Анже Ланишек) – 1117,7

5. Норвегия (Мариус Линдвик, Кристоффер Эриксен Сундал, Йоханн Андре Форфанг, Халвор Эгнер Гранеруд) – 1113,4