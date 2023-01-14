Прыжки с трамплина. Кубок мира. Австрия выиграла командные соревнования, Польша – 2-я, Германия – 3-я
Сборная Австрии по прыжкам с трамплина победила в мужских командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Закопане.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Закопане, Польша
Мужчины
Командные соревнования
HS140
1. Австрия (Даниэль Чофениг, Михаэль Хайбек, Мануэль Феттнер, Штефан Крафт) – 1151,5 балла
2. Польша (Камиль Стох, Петр Жила, Павел Вонсек, Давид Кубацки) – 1150,5
3. Германия (Маркус Айзенбихлер, Филипп Раймунд, Карл Гайгер, Андреас Веллингер) – 1144,4
4. Словения (Ловро Кос, Петер Превц, Тими Зайц, Анже Ланишек) – 1117,7
5. Норвегия (Мариус Линдвик, Кристоффер Эриксен Сундал, Йоханн Андре Форфанг, Халвор Эгнер Гранеруд) – 1113,4
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