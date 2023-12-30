Елена Вяльбе: «На Новый год делаю салат «Бедность»: там яйцо, краб, красная и черная икра»

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Елена Вяльбе рассказала о том, что готовит на Новый год.

— Как Елена Вяльбе варит свой традиционный холодец?

— Я варю холодец только из говядины. Свиные ножки и всякие другие вещи свиные я не кладу.

— Какая кастрюля у вас?

— Да обычная, литров 15. Детям надо дать, водителю надо дать. Потом есть мои друзья, которые приезжают каждый год. Я не знаю, сколько уже лет мы Новый год отмечаем вместе. Сережке на обратный путь обязательно надо дать. Как можно холодец сварить в 5-литровой кастрюле? Это же невозможно.

— И сколько вы его варите?

— 12 часов. И потом я делаю все мясо очень мелкое, у меня очень мало желе. Единственное, я могу тарелочку желе сделать специально для невестки, она любит желе, даже без всего.

— И потом куда выставляете, в холодильник?

— Слава богу, у нас есть холодильники. Если погода будет позволять, мы можем в первом коридоре поставить.

— А специи какие-то добавляете?

— Нет, ничего. У меня все классически – соль, перец, лаврушка, ну, и свежий чесночок, перед тем как заливать, я кладу.

— Еще что у вас есть?

— Ну, оливье, как всегда. Оливье я делаю абсолютно классический, с докторской колбасой. Другой я не люблю. Не буду скрывать, заливаю я его майонезом. Майонезом я пользуюсь корейским, кстати, очень вкусный. Ну, салат «Бедность», как я его называю.

— Это что?

— Крабы, яйцо…

— Горошек?

— Нет, ни в коем случае. Только яйцо, краб, красная и черная икра. Ну, и майонез.

— А что еще?

— Ну, гуся я сделаю в этом году, наверное, с гречкой и с грибами.

— Уже на примете есть гусь?

— Гуси есть. Гуси прилетели из Татарстана, из Воронежа, так что гуси есть, – сказала президент Федерации лыжных гонок России.

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61 комментарий
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Ну, у Вяльбе эта "Бедность" вся налицо. В спортсовскую аватарку еле помещается.
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И ни слова о Путине. Недоработка, Елена Валерьевна.
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Ответ Oleg Olegov
И ни слова о Путине. Недоработка, Елена Валерьевна.
Как ни слова? Путин - краб!
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А мы салат "Богатство" - кукуруза, крабовые палочки и рис + майонез)
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Если она не троллит, и реально ест икру с майонезом, это, господа, полный ахтунг)
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Какие же они жалкие…..
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+29
Ответ Oleg Olegov
И ни слова о Путине. Недоработка, Елена Валерьевна.
Не сочетаются потому что , Бедность это совсем не про Путина
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Форменное издевательство, даже не скрывают
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Очередная "голая вечеринка"?
Стёб понятен, но портить икру майонезом - заслуживает пожизненного эцыха с гвоздями
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Елена умолчала, наверное, что ещё готовит коктейль "Нищебродство" с вискарём за 10 косарей за 0,5 и настоящей "Колой", варит грибной суп "Нищенство" из трюфелей, и для прогулок вызывает личного водителя на красной "Ниве", которая очень похожа на последнюю модель "Феррари". Но это "Нива", просто похожа, да. И ездит по вечернему городу, чтобы насладиться зрелищем предновогодней суеты обычных, богатейших и счастливейших россиян.
Сюр. Как же над нами откровенно издеваются некоторые "личности".
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+17
Судя по ряхе Вяльбе, она сама всю кастрюлю холодца и сжирает.
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Говорят, сладкое шампанское на французском Лазурном берегу в свое время (до 1917 года) называли "русским" и извлекали из запасов в сезоны приезда русской тогдашней элиты. Традиция есть черную икру с майонезом очевидно от элиты более свежих эпох.
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0
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Макароны по мротски – макароны с макаронами
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+12
Её не было у Ивлеевой?
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Ответ Timurvdv
Форменное издевательство, даже не скрывают
А я вообще удивлен, что они еще так лаконично к народу относятся и слегка только издеваются. Могут отплясывать по полной. У каждого из них есть запасной аэродром. Это нам с вами деваться некуда, а та же Елена Валерьевна очень успешно уедет в Эстонию к детям через несколько лет.
+8
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+7
Открыто издевается над "простым народом", не элиткой.
Надеюсь, салатик с чёрной и красной икрой, залитый майонезом (!!!), застрянет в горле этой лизуньи. Ешьте икру ложками, не отказывайте ни в чём себе, ЕВ!

Она хотела тонко пошутить, но получилась гадость.
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И ведь она вообще не осознает,что говорит Просто блаженная по жизни.
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Ответ Nikita Nikitin
Классика "Оливье" - это с курятиной, а с колбасой- это уже салат "Столичный".
Или наоборот.
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Стремление поделиться с миром, что жизнь удалась - так и прёт. А "бедность" это юмор такой? Чтобы красиво отсветиться от 90% остальных?
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+5
А надо бы рукколу и латук. Представляю это лицо над миской салата "Бедность".
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0
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Портить черную икру майонезом. Странно.
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Так она тушёнку делает, а не холодец.
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0
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Ответ Howard Norfolk
Комментарий удален модератором
Джаба Хатт
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так, я звоню в кулинарную полицию. Как можно в салат из красной и черной икрой и крабом класть майонез?
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Путин - краб, насколько я помню
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-2
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Если отталкиваться от последних историй с ценами на яйца , название"Бедность" звучит сюрреалистично
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Ответ Bernie
Комментарий скрыт
Не думал, что даже у леди смазки есть защитники. Но вот один дурачок нашелся таки)
+3
0
+3
Не вижу оснований для претензий. Человек честно заработал свои деньги.
+4
-1
+3
Ну "бедность" я бы не стал есть, так, если попробовать только. А холодец и оливье - это бомба. Про холодец сразу видно - шарит.
+2
0
+2
Классика "Оливье" - это с курятиной, а с колбасой- это уже салат "Столичный".
+4
-2
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