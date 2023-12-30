Елена Вяльбе: «На Новый год делаю салат «Бедность»: там яйцо, краб, красная и черная икра»

Елена Вяльбе рассказала о том, что готовит на Новый год.

— Как Елена Вяльбе варит свой традиционный холодец?

— Я варю холодец только из говядины. Свиные ножки и всякие другие вещи свиные я не кладу.

— Какая кастрюля у вас?

— Да обычная, литров 15. Детям надо дать, водителю надо дать. Потом есть мои друзья, которые приезжают каждый год. Я не знаю, сколько уже лет мы Новый год отмечаем вместе. Сережке на обратный путь обязательно надо дать. Как можно холодец сварить в 5-литровой кастрюле? Это же невозможно.

— И сколько вы его варите?

— 12 часов. И потом я делаю все мясо очень мелкое, у меня очень мало желе. Единственное, я могу тарелочку желе сделать специально для невестки, она любит желе, даже без всего.

— И потом куда выставляете, в холодильник?

— Слава богу, у нас есть холодильники. Если погода будет позволять, мы можем в первом коридоре поставить.

— А специи какие-то добавляете?

— Нет, ничего. У меня все классически – соль, перец, лаврушка, ну, и свежий чесночок, перед тем как заливать, я кладу.

— Еще что у вас есть?

— Ну, оливье, как всегда. Оливье я делаю абсолютно классический, с докторской колбасой. Другой я не люблю. Не буду скрывать, заливаю я его майонезом. Майонезом я пользуюсь корейским, кстати, очень вкусный. Ну, салат «Бедность», как я его называю.

— Это что?

— Крабы, яйцо…

— Горошек?

— Нет, ни в коем случае. Только яйцо, краб, красная и черная икра. Ну, и майонез.

— А что еще?

— Ну, гуся я сделаю в этом году, наверное, с гречкой и с грибами.

— Уже на примете есть гусь?

— Гуси есть. Гуси прилетели из Татарстана, из Воронежа, так что гуси есть, – сказала президент Федерации лыжных гонок России.

Плющенко, Газзаев, Вяльбе, Зайцева, Винер, Зарипов, Шлеменко, Тетюхин, Рылов вошли в список доверенных лиц Путина на выборах президента России

Елена Вяльбе: «Я безумно люблю нашего президента, он последний из могикан. Если не он — людей на земле не останется»