Вяльбе о том, когда спортсмены успевают влюбляться: «Для того, чтобы заняться сексом, не обязательно ждать 12 часов ночи. Можно это и после ужина сделать»

Елена Вяльбе рассказала о том, когда спортсмены успевают влюбляться.

— А праздники вы все вместе празднуете в команде или это не поощряется?

— На Новый год мы вот сейчас разъехались. Раньше, когда мы ездили на Кубок мира, а в это время как раз начинается Тур де Ски, в 10 вечера все собирались, быстренько в пять минут кто-то сказал слова и все уходили спать.

— Когда они успевают еще влюбляться?

— Ну, хоть что-то они должны успеть! Нет, на самом деле, то, что связано с алкоголем, с посиделками – нет. А так, знаете, для того, чтобы заняться сексом с любимым человеком совсем не обязательно ждать, когда наступит 12 часов ночи. Можно это и после ужина сделать. И погулять, и побегать вместе кросс. То есть, все равно у тебя одни и те же интересы, ты прекрасно понимаешь друг друга.

Вообще, любовь – это такое чувство, которое и убивает тоже, к сожалению. Бывает и какая-то безответная любовь, когда люди не могут справиться со своими эмоциями, а в целом-то любовь окрыляет. И вообще, я думаю, что это счастливые люди, которые знают, что это за чувство, когда ты умеешь любить, – сказала президент Федерации лыжных гонок России.