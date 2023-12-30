Вяльбе о том, когда спортсмены успевают влюбляться: «Для того, чтобы заняться сексом, не обязательно ждать 12 часов ночи. Можно это и после ужина сделать»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе рассказала о том, когда спортсмены успевают влюбляться.

— А праздники вы все вместе празднуете в команде или это не поощряется?

— На Новый год мы вот сейчас разъехались. Раньше, когда мы ездили на Кубок мира, а в это время как раз начинается Тур де Ски, в 10 вечера все собирались, быстренько в пять минут кто-то сказал слова и все уходили спать. 

— Когда они успевают еще влюбляться? 

— Ну, хоть что-то они должны успеть! Нет, на самом деле, то, что связано с алкоголем, с посиделками – нет. А так, знаете, для того, чтобы заняться сексом с любимым человеком совсем не обязательно ждать, когда наступит 12 часов ночи. Можно это и после ужина сделать. И погулять, и побегать вместе кросс. То есть, все равно у тебя одни и те же интересы, ты прекрасно понимаешь друг друга.

Вообще, любовь – это такое чувство, которое и убивает тоже, к сожалению. Бывает и какая-то безответная любовь, когда люди не могут справиться со своими эмоциями, а в целом-то любовь окрыляет. И вообще, я думаю, что это счастливые люди, которые знают, что это за чувство, когда ты умеешь любить, – сказала президент Федерации лыжных гонок России.

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25 комментариев
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"это счастливые люди, которые знают, что это за чувство, когда ты умеешь любить"...сказала Вяльбе и поцеловала портрет сами-знаете-кого.
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Воу воу воу что это за горячая леди?!?!
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Вьебля
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+14
Ответ Can
Воу воу воу что это за горячая леди?!?!
Та, что ест красную и черную икру с майонезом.
+13
0
+13
Можно, конечно, и после ужина, но смысл? Всё равно ведь потом есть охота...
+8
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+8
— Когда они успевают еще влюбляться?

— Нет, на самом деле, то, что связано с алкоголем, с посиделками- нет
Вяльбе только по пьяни влюблялась 🤣
+8
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+7
наконец то нормальные новости подъехали
+6
0
+6
Ответ Savarona25
"это счастливые люди, которые знают, что это за чувство, когда ты умеешь любить"...сказала Вяльбе и поцеловала портрет сами-знаете-кого.
Портрет замироточил...
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Ответ Сергей Орлов
Та, что ест красную и черную икру с майонезом.
и майонез - это не Губерниев
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Кака любовь?? Ну, пепепихнулись после ужина, если приспичило, и хорош
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Ответ Кот под ногами майора
лыжи можно и не снимать, смазку взять у мужиков, которые готовят лыжи
Только,без фтора)))
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Ответ hank
Кака любовь?? Ну, пепепихнулись после ужина, если приспичило, и хорош
лыжи можно и не снимать, смазку взять у мужиков, которые готовят лыжи
+4
0
+4
Ответ Beloded2007
Вьебля
нет вьобле!
+3
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+3
Ответ Max Abdrakhmanov
Знаете, никогда не смотрел как выглядит эта Вяльба. Ожидал увидеть (внешне) приятную стройную женщину. Тот случай, когда не всем на спортсе нужна аватарка
ну, она в молодости лучше была)
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Ответ Кот под ногами майора
и майонез - это не Губерниев
А вдруг?)Шок будет у народа)))
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А можно не снимая лыж...
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Ответ Кот под ногами майора
лыжи можно и не снимать, смазку взять у мужиков, которые готовят лыжи
главное - угадать с температурой
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Ответ БезызбежноНаКрасный
главное - угадать с температурой
можно классикой, можно в свободном стиле
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Ответ Savarona25
"это счастливые люди, которые знают, что это за чувство, когда ты умеешь любить"...сказала Вяльбе и поцеловала портрет сами-знаете-кого.
Неужели Киркорова?
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И днём возможно и утром
Кому во сколько удобно
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Когда успевают влюбляться? А, вы про это, ну потрахоться то можно хоть когда)))
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Знойная милфа
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