Елена Вяльбе: «Я бы хотела, чтобы каждый из наших спортсменов понимал, что деньги — это второстепенно. Звание должно быть гораздо выше»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) МОК Елена Вяльбе ТАСС Лыжи

Елена Вяльбе высказалась о создании независимых спортивных организаций.

— Как вы относитесь к идее создания независимых спортивных организаций?

— Ситуация непростая. Давайте подумаем, кто придет к нам в эти организации?

— Может, Китай?

— Нет. Китай нормально себя чувствует в МОК, в международных федерациях. И второе — мы что, выходим из организаций, где мы находимся? А потом что делать? Возвращаться обратно? Или же надо предложить такой продукт, от которого весь мир не откажется.

Я не люблю, когда все делается с кондачка. Давайте мы реально подумаем, чего мы хотим в будущем. Либо мы сейчас достойно проводим свои внутренние соревнования. Альтернативные организации запрещены во многих международных федерациях. Мы можем сделать все что угодно, нужно продумать, что нам нужно в итоге.

Я очень хочу, чтобы МОК сел и еще раз хорошо прочитал свой устав, свою хартию и подумали — они реально та организация, которую изначально с Пьером де Кубертеном люди организовывали. Они сейчас живут в других реалиях.

МОК прежде всего создавался для спортсменов. Что сейчас МОК для них делает? Выбирает страну, где Игры проводятся? Да, великое, величайшее звание в спорте — олимпийский чемпион. Но на этом все и кончается.

Не надо спешки, нужно все хорошо обдумать. Но если ничего не мешает странам БРИКС вместе соревноваться, почему нет?

— Призовые там солидные обещали.

— Но я бы хотела, чтобы каждый из наших спортсменов все-таки понимал, что деньги — это второстепенно. Звание должно быть гораздо выше.

Я бегала в советское время — у нас в стране можно было выполнить звание мастера спорта международного класса даже на «Празднике Севера». Для спортсменов это высокое звание. Звание заслуженного мастера спорта — это уже первое место на чемпионате мира и первое-третье место на Олимпийских играх. К пенсии мы ничего от этих званий не имеем, это внутренняя история. Пенсия у нас только президентская. А к старости пенсия и олимпийская пенсия — уже неплохо жить можно. Но я пока не пенсионерка, мне об этом рано, – сказала Вяльбе

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11 комментариев
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Ага, деньги - пыль, только вот ниже Вяльбе сама же говорила, что когда ее напарницы катались на бесплатных лыжах от секции, она попросила у мамы 500 рубликов на иностранные, "чтоб быть лучше". Если что, при СССР 500 рублей - это 3 месячных зарплаты инженера. Как-то у нее с аргументацией совсем беда..
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Врет и не краснеет. В советское время все ценили звание, потому что за него шла стипендия, и чем выше звание тем больше денег. За спасибо и красный флаг никто не бегал
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Особенно воинское
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А как же тогда яйца?
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Вот тут более концептуально: "Была же Спартакиада народов СССР, сейчас есть Игры дружбы, Игры БРИКС, где будут получать звания, как и после Олимпийских игр, премии будут такие же спортсменам и тренерам. Мы выступаем в своей стране, это не политика, а самые настоящие Игры. Какие Олимпийские игры могут быть без соревнований стран? Мы что на коленях ползать должны с руками поднятыми? У нас спортсмены все получат и так - звания, машины, призовые - все получат они", - заявила И. Винер.
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Тот, кто вылез из говна, не против, чтоб остальные там и остались.
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Так я и думал. 55илет. Вяльбе только о президент.пенсии мечтает, да живет все в том же (кхе-кхе) мире советских званий и дипломов. Читать совсем не интересно.
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Ты работай д***чок, мы дадим тебе значок.
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Остановите этот фекальный поток! Хватит на сегодня Вяльбеных известий!
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